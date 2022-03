Comunicadora rusa que protestó en noticiero es multada; aún no es exonerada

NUEVA YORK, 16 de marzo (AP).— Una empleada de la televisora estatal rusa que interrumpió un programa de noticias en vivo para protestar contra la guerra en Ucrania fue liberada el martes y recibió una multa por 270 dólares, pero aún podría enfrentar una sentencia en prisión.

Marina Ovsyannikova comentó a los reporteros que no se le permitió dormir mientras estuvo detenida y que fue interrogada durante 14 horas.

Ovsyannikova, empleada de Channel 1, caminó detrás de la conductora durante el programa de noticias del lunes por la tarde con un letrero que decía “Paren la guerra, no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo”. En inglés decía “No a la guerra” en la parte superior del letrero y “Rusos contra la guerra” en la parte inferior.

En un video grabado previamente, exhortó a los rusos a unirse a las protestas contra la guerra y dijo que “Rusia es el país agresor, y una persona, Vladimir Putin, es la única responsable por esa agresión”.

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says:

“Stop the war

Don’t believe propaganda

They’re lying to you”

And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3

— max seddon (@maxseddon) March 14, 2022