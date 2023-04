Sonora: Suspenden a instructora de policía por rociar gas lacrimógeno a cadetes

La encargada fue acusada de no respetar los protocolos para salvaguardar la integridad de los cadetes durante la actividad que sí formaba parte del entrenamiento, pero “no tan directo”.

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- Una instructora del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE) de Sonora fue suspendida por haber rociado gas lacrimógeno a los cadetes que estaban en una práctica dentro de las instalaciones de Hermosillo.

En un video que circula en redes sociales se muestra a los policías -en formación- con dificultades para respirar e incluso dolor intenso.

“¡Ay, ya no aguanto!, ¡ya no aguanto!”, gritan los cadetes mientras unos se hincan de la desesperación e incluso lloran de sufrimiento, tratando de echarse aire para aminorar su dolor.

“¡Tranquilos, no se me vayan, nadie se me va!… ¡sí pueden respirar!, ¿les falta un brazo?”, responde la mujer mientras los graba y vuelve a rociarles gas lacrimógeno a escasos centímetros de distancia.

Al viralizarse la práctica, las opiniones provocaron que la instructora fuera suspendida de sus labores, luego de que Ellioth Romero Grijalva, director General del ISSPE, emitiera un posicionamiento en relación al ejercicio de rociamiento de gases lacrimógenos.

“Se informa que la dirección del ISSPE no está de acuerdo con la manera en que se desarrolló esta actividad”, sostuvo la dependencia.

El director detalló que, si bien es cierto que esta actividad se tiene que llevar a cabo como parte de la formación inicial de cada elemento, con el fin de conocer sus alcances, es una actividad que debe llevarse a cabo de una manera no tan directa como se aprecia en el video.

Por ello, reafirmó la irresponsabilidad por parte de la instructora a cargo, pues aclaró que “en estas prácticas nunca ha resultado lesionado un cadete o cadeta, también consideramos que es innecesario ponerlos en riesgo como se aprecia”.

“Esta escena no refleja de manera alguna los valores que soportan esta institución, tales como cuidar en todo momento la integridad física de nuestros cadetes”, agregó.

Asimismo, sostuvo que la ISSPE cuenta con una disciplina muy ardua, pero que “no es justificación para dejar de soslayar el respeto a la persona”, por lo que de manera inmediata, también cancelaron la actividad hasta que se siga correctamente la metodología.

“Dado que si bien es importante que los futuros policías conozcan los alcances de la aplicación de dicho solvente, también lo es que ello debe de ser bajo criterios que prioricen la seguridad y el aprendizaje de los cadetes”.

Romero Grijalva explicó que la medida de suspender a la instructora fue aplicando el valor de la cero tolerancia por no seguir la metodología adecuada en el ejercicio y exponer innecesariamente la integridad de los cadetes al grabarlo.