El peso mexicano alcanza nuevo récord desde 2015 y el dólar cierra en 17.05 unidades

El peso tuvo su cuarta semana consecutiva de ganancias al acumular un avance de 1.24 por ciento o 21.34 centavos; mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.61 por ciento en la semana.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– El peso mexicano se anotó un nuevo récord en el año: el precio del dólar bajó hasta niveles no vistos desde 2015, cerrando en 17.05 unidades, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

El peso cerró la semana con una apreciación de 1.12 por ciento o 19.3 centavos, cotizando alrededor de 17.09 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.3353 y un mínimo de 17.0249 pesos por dólar, nivel no visto desde el 18 de diciembre del 2015.

Con estos datos, la moneda mexicana tuvo su cuarta semana consecutiva de ganancias al acumular un avance de 1.24 por ciento o 21.34 centavos.

De acuerdo con analistas, la apreciación del peso respondió a la información dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de que la agencia Fitch ratificó la calificación para la deuda soberana de largo plazo de México, en BBB-, y con perspectiva estable.

Con estos movimientos en el mercado cambiario, los operadores ajustan sus posiciones de cara al lunes, día feriado en Estados Unidos en el que los mercados financieros de aquel país permanecerán cerrados, así que la divisa nacional extiende las ganancias registradas frente al dólar.

Además, los inversionistas se mantendrán al tanto de la próxima decisión de política monetaria del Banco de México en la que se anticipa que las autoridades dejen sin cambios la tasa de interés, por lo que la atención se centrará en el tono para ajustar las apuestas sobre cuándo iniciarán los recortes.

IPC GANA EN LA SEMANA

En el mercado de capitales, el S&P 500 y el NASDAQ Composite cerraron con ganancias de 2.58 y 3.25 por ciento, respectivamente; mientras que el S&P 500 se anotó su quinta semana consecutiva de ganancias, algo que no se veía desde noviembre del 2021.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una ganancia de 0.61 por ciento semanal, pero en el día perdió 0.91 por ciento.

Las firmas que finalizaron con ganancias fueron Grupo Aeroportuario del Pacífico (+7.82 por ciento), Alsea (+5.28 por ciento), Televisa (+4.92 por ciento), Liverpool (+3.40 por ciento) y Grupo Aeroportuario del Sureste (+3.19 por ciento).

En contraste, las mayores pérdidas en la semana fueron para Controladora Axtel (-20.33 por ciento), Gentera (-10.03 por ciento), Industrias Peñoles (-8.74 por ciento), Banregio (-3.73 por ciento), Alfa (-3.50 por ciento) y América Móvil (-3.30 por ciento).

En lo que va del 2023, el IPC acumula una ganancia de 13.16 por ciento.