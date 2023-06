La Fed pausa sus alzas en tasa de interés, y la moneda mexicana toma mayor fortaleza

La Fed decidió congelar las tasas de interés para “recabar información adicional” sobre las implicaciones de la política monetaria, mientras que la cotización del peso alcanzó un nivel histórico mínimo no antes visto en siete años.

Ciudad de México/Madrid, 14 de junio (SinEmbargo/EuropaPress/AP).- La Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos decidió este miércoles mantener por unanimidad las tasas de interés en el rango objetivo entre el cinco y 5.25 por ciento, luego de las 10 subidas que estuvo anunciando desde marzo de 2022. Después de que se diera a conocer la noticia, la moneda mexicana tocó su nivel mínimo en este sexenio: 17.07 por dólar, aunque se ha ajustado levemente hasta los 17.11, antes del cierre de operaciones del mercado cambiario en este 14 de junio.

Tal y como ya dio a entender en la subida del pasado mayo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed optó por congelar las tasas en su nivel actual para “recabar información adicional” sobre las implicaciones de la política monetaria. No obstante, la institución ha dejado claro que se mantiene comprometida en llevar la inflación al objetivo del dos por ciento en el largo plazo.

De esta forma, a la hora de determinar las futuras políticas de la Fed, se tendrán en cuenta las consecuencias del progresivo endurecimiento de la política monetaria, tales como los “efectos retardados” de la política monetaria sobre la actividad económica, la inflación y el sector financiero. Además, la Fed aseguró que “está preparada” para “ajustar” su política monetaria si “emergen riesgos que impidan la consecución de los objetivos del Comité”.

Por otro lado, se mantienen sin cambios los planes de reducción del balance de la Fed, reinvirtiendo los principales de la deuda que venzan, a excepción de 95 mil millones de dólares cada mes, entre bonos del Tesoro y títulos hipotecarios.

Antes de que la Fed realizara el anuncio, el peso mexicano había alcanzado un nuevo mínimo histórico, ya que al inicio de la sesión mantuvo su racha ganadora frente al dólar estadounidense y se colocó en 17.16 unidades, cifra no vista desde abril de 2016.

Durante la sesión overnight, la moneda mexicana marcó un mínimo de 17.14 y un máximo de 17.25 unidades por dólar.

Esta nueva cotización significa una apreciación del 0.22 por ciento, o cuatro centavos con respecto a la jornada anterior.

El día de ayer, el peso mexicano se depreció un 0.17 por ciento, llegando a las 17.31 unidades por dólar.

Sin embargo, luego de la publicación de los datos de la inflación en Estados Unidos, la moneda nacional alcanzó los 17.20 pesos por dólar al mayoreo, lo cual indica un nuevo mínimo en lo que va del 2023.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio se estableció este martes en las 17.3120 unidades por dólar.

PIB, PARO E INFLACIÓN

La economía de la primera potencia mundial experimentó un crecimiento anualizado del 1.3 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2023 frente al 2.6 por ciento del último tramo de 2022, según la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

En cuanto al mercado laboral estadounidense, este creó 339 mil empleos no agrícolas durante el pasado mes de mayo, y, además, el paro bajó subió tres décimas hasta el 3.7 por ciento, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Así, la tasa de desempleo en Estados Unidos se alejó del mínimo registrado en enero y abril, cuando llegó a situarse en el 3.4 por ciento, lo que supuso su menor tasa desde 1969.

De su lado, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó en abril en el 4.4 por ciento interanual, dos décimas por encima del mes anterior. La tasa mensual registró una expansión del 0.4 por ciento, tres décimas más.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de la energía y de los alimentos por su mayor volatilidad, cerró en el 4.7 por ciento, una décimas más.

INFLACIÓN ANUAL EN EU CAE AL 4% EN MAYO

El aumento de los precios al consumidor en Estados Unidos se aletargó el mes pasado, subiendo apenas 0.1 por ciento de abril a mayo y extendiendo la relajación de la inflación que venía desde el año pasado. Al mismo tiempo, algunos indicadores de la inflación subyacente permanecen altos.

Comparado con el mismo mes del año pasado, la inflación bajó a apenas cuatro por ciento en mayo, la cifra para 12 meses más baja en más de dos años y bastante menos que el 4.9 por ciento registrado en abril. El descenso se debió a menores incrementos en los precios de la gasolina, productos de supermercado y otros artículos.

La disminución probablemente no convencerá a los responsables de la Reserva Federal de que están cerca de inhibir una inflación que ha atenazado al país por dos años. El banco central estadounidense tiende a concentrarse en la llamada inflación subyacente, que excluye rubros más volátiles como los alimentos y la energía, y por lo general ofrece un panorama más claro de la inflación.

Y esa inflación básica sigue alta, ya que subió 0.4 por ciento de abril a mayo, el sexto mes con esa cifra o más de incremento. Comparado con hace un año, la inflación subyacente bajó de 5.5 por ciento a 5.3 por ciento, pero sigue siendo mucho más que la meta de la Fed, de dos por ciento.

Las cifras divulgadas ayer surgieron justo el día en que los responsables del banco central iniciaron una reunión de dos días, cuyo resultado se previó que sería dejar sin variar las tasas de interés, después de aumentarlas 10 veces seguidas desde marzo de 2022.

La persistencia de la inflación subraya el dilema para el banco central: la economía ha desafiado los vaticinios de una recesión y, al contrario, las empresas han seguido contratando personal, los sueldos han estado aumentando y los trabajadores han estado gastando.