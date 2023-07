Xóchitl pondrá nueva queja contra AMLO ante el INE; piden reunión urgente al Frente

La Senadora de Acción Nacional Xóchitl Gálvez anticipó que formularía una nueva queja ante el INE contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por atacarla.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).– Así como los aspirantes a la candidatura de Morena para la Presidencia de la República en el 2024 participaron en distintos eventos este fin de semana, quienes buscan ser el o la representante del frente opositor Va por México, integrado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), también realizaron actividades de promoción.

Algunos de los posibles candidatos, entre ellos el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, solicitaron al Comité Organizador del Frente Amplio por México una reunión urgente para solicitar modificaciones a la plataforma que les permite cargar las firmas de apoyo al sistema interno, según reportó el medio El Universal.

En entrevista con dicho rotativo, Jorge Luis Preciado dio a conocer que la reunión pretende abarcar propuestas de mejora al sistema de carga de firmas, ya que ha estado fallando desde que fue puesto en disposición de los aspirantes hace una semana.

Además, la Senadora de Acción Nacional Xóchitl Gálvez anticipó que formularía una nueva queja contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por atacarla.

Quienes aspiran a representar a la coalición Va por México son las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Beatriz Paredes Rangel, el Senador Miguel Ángel Mancera, los diputados federales Santiago Creel Miranda e Ignacio Loyola Vera, ambos panistas; también los exgobernadores Silvano Aureoles Conejo y Francisco García Cabeza de Vaca, denunciados por actos de corrupción, además del exdiputado del PAN Jorge Luis Preciado Rodríguez y el priista Enrique de la Madrid.

De igual forma, el Comité Organizador aprobó el registro de tres hombres sin militancia, se trata de Sergio Iban Torres Bravo, exsecretario de Seguridad de San Andrés Cholula, Puebla; de José Jaime Enríquez Félix, exdiputado del PRD, e Israel Rivas Bastidas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer y quien, pese a ser el único de los competidores que no ha ejercido cargos públicos, militó en el PAN hasta 2011.

XÓCHITL GÁLVEZ REVIRA CONTRA AMLO

La Senadora panista Xóchitl Gálvez, cuyo nombre ha repuntado en popularidad en gran medida porque el Presidente la ha calificado como “la candidata de Claudio X. González”, tuvo un encuentro en Veracruz en el que anunció a medios que el lunes presentará una nueva queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por considerar que el mandatario federal la atacó al divulgar información de los clientes de sus empresas.

“El INE ya emitió medidas cautelares y el Presidente debe dejar de hablar, tanto de sus ‘corcholatas’ como de la oposición. Eso es algo que va a pasar, pero no sé qué diga el INE. ¿El Presidente está dispuesto a usar todo su poder en mi contra? Pues yo creo que sí, yo creo que ya lo demostró, no tiene la posibilidad de detenerse cuando siente que está en riesgo”, apuntó la legisladora.

Gálvez resaltó que López Obrador publicó las obras que tiene a través de sus empresas con clientes privados “que no tienen vela en el entierro” e hizo uso de su poder como jefe del Ejecutivo federal para acceder al SAT y poder revisar dichos documentos.

“El Presidente inventa, hace uso de su poder como jefe de Estado al acceder al SAT, a mis cuentas, porque solamente el SAT tiene acceso a mis cuentas, las hace públicas”, expuso quien busca ser candidata del bloque opositor.

ENRIQUE DE LA MADRID Y SILVANO AUREOLES

Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado y exsecretario de Turismo, causó revuelo en redes sociales tras publicar un video en el que posa con un ciudadano apodado “El Güero” en Colima y cuestiona qué problema hay con ser “güero”.

“¿Cuál es el problema de ser güero?”, dijo quien aspira a la candidatura presidencial del bloque opositor. “Dios así nos hizo, uno no escoge. Me faltó color, pero no me falta el amor por mi país”.

¿Cuál es el problema de ser guero? Él es Marco de #Cuyutlán, #Colima, y además de ser gueros nos une el amor por el país y las ganas de construir #ElMejorMéxicoPosible. pic.twitter.com/P3W4DXTBk4 — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 16, 2023

Por su parte, el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles publicó una fotografía el domingo por la mañana en el cual aseguró que será representante del Frente Amplio por México “de la mano de Tlaxcala”.

Apenas este sábado, las 12 personas que compiten por representar al PRI-PAN-PRD criticaron que hay “condiciones desiguales” en el proceso interno para elegir a la o el abanderado, pero confiaron en que la participación de la ciudadanía también sea considerada.

Creo en un México mejor, incluyente, por y para todas las personas que confían en lograr un cambio verdadero. Voy a ser representante del Frente Amplio por México de la mano de #Tlaxcala.#PorMéxico #SilvanoVa ❤️🇲🇽 pic.twitter.com/R9wE5egDre — Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 16, 2023

-Con información de Montserrat Antúnez Estrada