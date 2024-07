AMLO anuncia la detención de 2 policías por la represión de campesinos en Veracruz

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes de la detención de dos policías por su probable responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado 20 de junio en Perote, Veracruz, donde dos campesinos fueron asesinados a manos de la Fuerza Civil del estado, corporación posteriormente disuelta por el Gobierno local.

“Ayer se detuvo a dos policías de la corporación de la policía estatal de Veracruz. Se va a continuar con esta investigación, este proceso y no va a haber impunidad. Hoy en la mañana me informaron sobre esta detención de dos policías que participaron en estos hechos”, dijo el Presidente.

Desde Palacio Nacional, en su habitual conferencia de prensa, el mandatario aseguró que no habrá impunidad en el caso y reconoció que sí hubo represión por parte de las fuerzas policiacas contra los campesinos.

“Estamos informados desde que se dieron los hechos, muy lamentables. No debió actuar así la policía del estado. Nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión. No se debe utilizar la fuerza, y en este caso lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos”.