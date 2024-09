Meta prohíbe a medios estatales rusos acceder a sus plataformas; acusa interferencia

Madrid, 17 de septiembre (EuropaPress).- Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha anunciado este lunes que ha prohibido a varios medios estatales rusos, incluido RT, acceder a sus plataformas, una medida impuesta después de que el Gobierno estadounidense acusara al citado medio de actuar como un brazo de las agencias de espionaje de Moscú.

Antes de la prohibición, RT tenía 7.2 millones de seguidores en Facebook y un millón de seguidores en Instagram. Se espera que los altos cargos de Meta, Microsoft y Alphabet, propietaria de Google, declaren este miércoles ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre el trabajo de sus plataformas para combatir las amenazas extranjeras en las elecciones estadounidenses.

🇺🇸🇷🇺 | BREAKING: Meta has banned Russian media outlet RT from Facebook and Instagram, effective immediately. #Meta #Facebook #Instagram #RT pic.twitter.com/y009kIdlpA

— Breaking News (@PlanetReportHQ) September 17, 2024