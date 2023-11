ENTREVISTA | Los libros transforman y pueden cambiar una vida: Toño Malpica

“Se me ocurrió esta historia o, digamos, más bien que la pensé en función de enfatizar esta ventaja de la lectura que de pronto es están discreta, pero a la vez tan poderosa y que es que los libros sí transforman, los libros sí pueden cambiar una vida y en función de eso fue que decidí escribir este texto”, expresó el escritor mexicano Toño Malpica sobre su más reciente obra titulada El libro más extraordinario.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- “Los libros transforman y entre más libros leas más transformado serás”, así lo consideró el escritor mexicano Toño Malpica, en entrevista para SinEmbargo, durante la cual también presentó su más reciente obra que lleva por título El libro más extraordinario.

Malpica explicó que él cree firmemente en que “el tomar un libro y asomarse a otra época, a otros lugares, a otras formas de ver el mundo, te hacen en gran medida vivir también en la piel de esos personajes. Eso es lo que hacen los grandes libros, hacerte uno con el protagonista, y sufrir con él, y reír con él, y vivir a su lado”.

“En contraparte de muchas otras formas de entretenimiento, hablando de las historias específicamente”, los libros “sí demandan una participación del lector, del receptor, sí contribuyen un poco más a formar parte de ese receptor”, añadió.

“Es decir, tú estás construyendo esa historia a cada golpe de vista, no es como cuando pones la película, o sea, la historia puede ser también maravillosa, pero no estás haciendo tú realmente nada porque avance, en cambio la lectura sí es tu responsabilidad que avance la historia y entonces ese compromiso que haces tú con el libro”, continuó Malpica.

“Todas las historias se suman a ti y te transforman de una u otra manera, a veces incluso hasta si no te das cuenta y eso es lo que operan en la historia, y sí, lo que yo quise que se quedara el lector con esa con esa idea, con ese postulado, que a mí no me parece arriesgado aventurar, los libros transforman y entre más libros leas más transformado serás, en el mejor sentido”, reiteró.

Incluso, en este sentido, habló de los libros que en muchas ocasiones son censurados, se prohíben, respecto a lo cual, opinó que sólo refleja la diversidad de perspectivas que existen entre los seres humanos y ejemplificó con el caso de Aura, del escritor mexicano Carlos Fuentes.

“Yo creo que la gran vastedad de libros que existen, y que es maravilloso, hablan de lo diversos que somos los seres humanos y, por supuesto, no todos los seres humanos pensamos igual y una biblioteca curada por una persona es muy distinta, a lo mejor, a una biblioteca curada por otra persona, y lo mismo pasa con las recomendaciones”, sostuvo.

“Yo creo que muchos libros, incluso, me atrevo a pensar que no están prohibidos porque no los han leído la gente que los prohibiría, como que no saben que existen, el gran escándalo de Aura, en su momento, fue porque aquella chica se lo acercó a su papá, que resulta que era un señor muy grande en la política y se hizo el escandalazo, pero si no hubiera sido por eso, ni se entera el señor que existe ahora, porque seguramente jamás lo había leído”, dijo.

“Yo creo que está padre, o sea, incluso puede haber libros que nos parezcan, incluso a los que no somos tan espantados, no sé… muy subidos de tono, qué sé yo, pero eso no les quita un lugar en el mundo y eso eso está muy bien, yo creo. Entonces sí, hablar de censuras, de prohibiciones, no habla más que de eso, de que el ser humano es muy diverso y a lo mejor para esas personas no entran en su catálogo y está bien”, añadió.

Por ello, Toño Malpica, en su más reciente obra incluye una parte que se vuelve fundamental: una gran biblioteca que cuenta con “una selección muy atinada de títulos”, según lo que relató el propio escritor sobre El libro más extraordinario. “Quiero imaginarla como una biblioteca lo suficientemente vasta como para permitir tener un conocimiento del mundo también muy vasto”, detalló.

“Esa biblioteca me la imaginé sin que fuera así como muy claro, muy específico, me la imaginé como que cuenta con cierta curaduría detrás, que el guardián no solamente está custodiando los libros, sino que hay una selección muy atinada de títulos que le permitieron a él llegar a donde tenía que llegar”, ahondó.

El escritor mexicano explicó que El libro más extraordinario es una obra en la que el protagonismo se lo lleva otros tantos libros más y en la cual también destacó las ilustraciones de Isidro Esquivel en, trabajo al que calificó de “portentoso”.

“La verdad es que sí es un libro que que siento que me estaba debiendo a mí mismo, pero también la estaba debiendo yo al mundo de los libros porque pues no tenía ningún libro en donde el mundo de los libros fuera el protagonista, en donde tratará el nada ocioso y nada este despreciable tema del amor por la lectura”, dijo.

“Yo agradezco que la gente esté también chuleando la historia, pero es que las ilustraciones tienen un peso específico en el libro bastante grande”, añadió sobre el trabajo de Esquivel, quien subrayó que se sentía “muy bendecido de que haya terminado en este libro que es extraordinario en más de un sentido, porque sí, las ilustraciones efectivamente de Isidro son portentosas”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.