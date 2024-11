INE y Poder Judicial se lanzan a una aventura electoral en 2025. Tendrán el dinero

El INE tendría un aumento de 23 por ciento en su presupuesto para 2025 respecto a este año de elecciones presidenciales en el marco de la organización de la elección popular de juzgadores.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– Rumbo a la inédita elección ciudadana de jueces, magistrados y ministros estimada para el primer domingo de junio de 2025, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2025 propone un aumento presupuestal para el Instituto Nacional Electoral (INE) de un 23 por ciento. A la par, el Poder Judicial tendría un incremento de 8.5 por ciento, en línea con los ajustes de inflación anual, de ser aprobado por la Cámara de Diputados.

El proyecto enviado por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso propone para el INE un presupuesto de 40 mil 476 millones de pesos frente a los 32 mil 767 millones de pesos aprobados en 2024 para que realizara las elecciones presidenciales, donde se eligieron más de 20 mil cargos públicos y se instalaron 170 mil casillas.

Para el primer domingo de junio de 2025 se tiene estimado que el INE coordine la elección popular del primer bloque de 881 jueces, magistrados y ministros. Previamente la Presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, habían solicitado al árbitro electoral que el costo de la elección de juzgadores fuera menor a los 13 mil 205 millones solicitados el 4 de noviembre como “presupuesto precautorio” para una eventual consulta popular y para dichas elecciones judiciales. El representante de Morena en el INE, el Diputado Sergio Gutiérrez Luna, propuso incluso un costo por 7 mil millones de pesos.

Además, el INE también prepara la Jornada Electoral del 1 de junio de 2025, en Durango y Veracruz. En el PPE2025 se plantean 7 mil 171 millones de pesos para “organización electoral nacional”, otros 3 mil 422 millones de pesos para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y otros 730 millones 896 mil pesos para la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral.

Al no estar de acuerdo en someterse a la votación ciudadana, ocho ministros de la Suprema Corte presentaron su renuncia para agosto de 2025 y más de 800 jueces y magistrados también dimitieron.

A la par, los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial dieron hasta el próximo 24 de noviembre para que los interesados que cumplen con los requisitos se registren para –si son avalados– participen en esta inédita elección.

La Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo el jueves en rueda de prensa que estiman que el próximo miércoles 20 de noviembre reinicien los trabajos de organización de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la cual fue pausada para dar certeza jurídica a los consejeros electorales por el marco de suspensiones contra la reforma judicial y la falta de definición de la Suprema Corte (SCJN) y del Tribunal Electoral (TEPJF).

“No podemos seguir esperando”, aseveró Taddei, quien añadió que, pese a que aún existen asuntos por resolver por parte del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte, el INE debe retomar sus trabajos para que el proceso electoral del PJF se lleve a cabo en tiempo y forma.

“Nosotros no sabemos cuándo van a resolver ni el Tribunal, ni la Suprema Corte; ojalá resuelvan hoy, mañana, el sábado, y estaríamos todos bajo esa suposición de que, si ya resuelve, caminaríamos con mucha tranquilidad. Si no resuelve, de todos modos ya tenemos un acuerdo, porque en la historia electoral de este país, jamás, nunca se ha suspendido un proceso electoral por absolutamente nada ni siquiera en la pandemia”, comentó Taddei.

PRESUPUESTO A PODER JUDICIAL

Sin considerar el ajuste por la inflación, el Poder Judicial de la Federación tendrá un aumento presupuestal en 2025 de 8.5 por ciento frente a este 2024, propone el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2025 pendiente por ser aprobado por el Congreso.

El proyecto plantea un presupuesto total a este Poder de la Unión por 85 mil 025 millones de pesos para 2025 en comparación con los 78 mil 327 millones de pesos con los que contó este 2024, un año en que ha sido cuestionado por el Gobierno federal por sus gastos excesivos en salarios y prestaciones, así como por el nepotismo al interior.

Pese a un paro laboral de trabajadores y una lluvia de amparos contra la reforma judicial por parte de la oposición, el 15 de septiembre se publicó esta reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Para la Suprema Corte de Justicia, que estará compuesta ahora por nueve ministros, se propone un presupuesto de 5 mil 922 millones de pesos, un 2.5 por ciento más que los 5 mil 787 millones de pesos con los que contó este 2024 sin contar la inflación.

El 24 de octubre, la Ministra presidenta Norma Piña Hernández solicitó ese presupuesto por 5 mil 922 millones de pesos, que representa una disminución de 1.4 por ciento en términos reales (considerando la inflación estimada por el Banco de México para el cierre de 2024), respecto de lo que la Cámara de Diputados le autorizó para el presente año.

“Para el rubro de servicios personales (salarios y prestaciones) se destinarán ocho de cada 10 pesos solicitados, pues es el capital humano el factor clave para contribuir en el cumplimiento del objetivo institucional que es la impartición de justicia y, por ello, del total de 3 mil 805 plazas vigentes, dos terceras partes corresponden a personas servidoras públicas que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional”, argumentó la Corte en un comunicado.

Este boletín planteó que “se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando”. No obstante, la Ministra Lenia Batres aclaró que esta reducción no contempló las jugosas prestaciones, por lo que en total no hubo un ajuste a la baja.

“Se afirma en medios de comunicación que se adecuaron las remuneraciones de ministras y ministros a la remuneración de la Presidenta de la República. No es verdad. La remuneración de ministros y ministras para 2025 será de 5 millones 325 mil pesos, 49 por ciento más que las remuneraciones de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal”, tuiteó.

Como parte del Poder Judicial, el proyecto de egresos para 2025 también propone 75 mil 142 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), un 9.03 por ciento más frente a los 68 mil 917 millones de pesos aprobados para este 2024.

La norma constitucional en materia judicial propone que este Consejo de la Judicatura sea sustituido por el creado Tribunal Disciplinario para sancionar las irregularidades de los juzgadores. Los integrantes de este nuevo Tribunal también serán elegidos por la ciudadanía tras ser avalados por los Comités de Evaluación.

En tanto, para las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se proponen 3 mil 960 millones de pesos este 2025, un 9.31 por ciento más que los 3 mil 622 millones de pesos con los que contó este año de elecciones presidenciales.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.