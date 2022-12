Plan B de Reforma Electoral, ya con modificaciones, se discutirá en febrero: Monreal

Morena y los partidos aliados se unieron en la Cámara de Diputados para ratificar anoche, en lo general, los cambios realizados por el Senado.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que el Plan B de la Reforma Electoral no podrá entrar en vigor a principios de año sino hasta que se concreten los cambios en febrero.

Ante la eliminación de la cláusula de “vida eterna” que permitía a los partidos políticos transferir votos para asegurar su registro, el paquete de cuatro normas de carácter electoral no podrá ser oficial sino hasta que la Cámara alta lo apruebe de nuevo.

Lo anterior, impedirá que el Ejecutiva pueda publicar las leyes por lo menos hasta el 1 de febrero, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones.

“En un principio, en el dictamen que nos envió la Cámara de Diputados, allí estaba la cláusula [de ‘vida eterna’]. En el dictamen que presentamos modificado, eliminamos esta cláusula, pero en el trayecto de la madrugada [del jueves] se volvió a introducir y así se votó. Al otro día, el Presidente de la República muestra su desacuerdo y advierte que si no se corrige, la vetará”, recordó el legislador morenista.

“Ayer por la noche, la Cámara de Diputados, finalmente la elimina. ¿Y qué sucede en términos parlamentarios? Nosotros entraremos [en el Senado] a una segunda revisión. Ya actuamos como Cámara revisora en una ocasión, ahora será una segunda revisión. Aprobaron todo lo que nosotros modificamos, salvo esa cláusula”, acusó.

Para ello, el Senador Ricardo Monreal señaló dos caminos para el Senado: “allanarnos a lo que hizo la Cámara de Diputados en una segunda revisión, o confirmarlo y sostenerlo; y creo que la mayoría va a inclinarse por allanarse. Es decir, eliminarla del cuerpo normativo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

El presidente de la Jucopo también rechazó la posibilidad de que este asunto pueda tratarse en un periodo extraordinario, pues aseguró que Morena no tiene la mayoría necesaria en el seno de la Comisión Permanente para convocarlo.

“Por lo tanto, se necesitará acudir hasta el 1 de febrero para continuar y consolidar el trámite. En términos técnicos, la legislación electoral de las cuatro leyes [del ‘Plan B’] no está aprobada, porque no ha concluido su proceso legislativo y no puede la Cámara de Diputados, ni la de Senadores, enviar el paquete legislativo para su publicación, aunque pudiera sacarse sólo ese artículo impugnado o votado para eliminarlo en la Cámara de Diputados, nosotros en el Senado no podríamos en periodo de receso enviarlo al Ejecutivo para su publicación”, reiteró.

“Quiere decir que, al no estar aprobadas esas cuatro leyes, no se puede publicar y su vigencia no puede iniciar. Será hasta febrero, cuando volvamos a retomar este paquete de cuatro reformas. Lo que puede publicar el Ejecutivo es la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que se ubican en otra minuta”.

Por tal motivo, el legislador morenista aclaró que se trata de un tema que se va a concluir hasta febrero, y manifestó que la figura de la “vida eterna” había muerto “para siempre”.