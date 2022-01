VIDEO: Tornados destruyen decenas de casas; dejan a miles en Florida sin electricidad

Estados Unidos, 16 de enero (RT).- Los tornados provocados por una poderosa tormenta invernal que se desplaza por el sur de Estados Unidos destruyeron y dañaron decenas de viviendas en el suroeste de Florida este domingo.

Un video compartido en las redes sociales muestra las múltiples trombas de agua que rugían en el condado de Lee, en la zona de Fort Myers. Las autoridades locales indicaron que se registraron cuatro heridos, pero nadie fue trasladado al hospital. Asimismo, alrededor de 7.000 hogares y aproximadamente 15.000 personas están sin electricidad en el área debido a las tormentas, con al menos 28 hogares destruidos y 62 inhabitables.

