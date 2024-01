Rector de la UASLP rechaza auditoría. Colmenares lo apoya: le regalan “honoris causa”

A consideración de la experta Muna Dora, el grado de Doctor Honoris Causa que se otorgará por parte de la UASLP al titular de la ASF David Colmenares Páramo y a Emilio Barriga Delgado, titular de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado, es un intercambio de favores con una calidad tan “patito”, o pobre, como la fiscalización que se ha hecho a la Universidad.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).– La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha rechazado ser auditada por la entidad fiscalizadora local, el Instituto de Fiscalización Superior (IFSE). Como argumento para ello, aseguró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha encontrado irregularidades en su gasto público de 2022, y ahora incluso premió con grados de doctor Honoris Causa al titular David Colmenares Páramo y a Emilio Barriga Delgado, titular de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado.

“Es muy extraño que a partir de la llegada de esta pandilla, una mafia que se apoderó de la Auditoría Superior de la Federación, que quienes los manejan son los partidos políticos, ahora salen a repartir indulgencias en este intercambio de prebendas, favores y otorgamiento de indulgencias a los estados”, consideró Muna Dora Buchahin, exdirectora de la Dirección General de la Auditoría Forense de la ASF. “La fiscalización [que hacen] es tan patito como el tamaño del Doctor Honoris Causa que estas personas van a recibir como un intercambio de favores“.

El Rector Alejandro Zermeño Guerra anunció recientemente que entregaría dichos reconocimientos a los auditores por tratarse de “destacados economistas mexicanos” por “el gran trabajo desarrollado en favor de las universidades públicas del país”. “Desde que ambos llegaron a la Auditoría Superior de la Federación, se dieron a la tarea de orientar a las instituciones sobre cómo hacer un manejo adecuado y transparente de los recursos”, dijo en rueda de prensa.

“No solamente se está otorgando, casualmente, un grado Doctor Honoris Causa, que a nivel internacional es uno de los máximos galardones (…) se le otorga a funcionarios que no tienen ningún mérito, pero es un intercambio del cual tratan de sobar la espalda y su ego, a cambio del favor que recibieron”, señaló Dora Buchahin. “Se tendría que saber por qué se está otorgando, cuál fue su aportación notable en el ejercicio de su conocimiento, sus valores y modelos que puedan ser imitados por otros en el ámbito de la educación”.

El hecho fue reportado por el diario El Pulso, que dio cuenta que los auditores se encuentran en una lista de 23 receptores de doctorados Honoris Causa –entre ellos premios Nobel de Literatura, Química y Física, y reconocidos académicos– al momento en que la Universidad mantiene un conflicto con el IFSE ya que se negó a presentar documentación a la institución al argumentar que el ente local no tiene facultades para auditar el gasto federalizado de la UASLP.

“Zermeño Infante explicó que la UASLP no entregó información al ente fiscalizador sobre los ingresos propios del 2022, porque en ese entonces solo existía una persona encargada de Despacho y no una auditora, y por tanto no tenía facultades para ello; y los mismos fueron valorados por la Auditoría Superior de la Federación, que no detectó observaciones en la fiscalización de la cuenta del mismo año, 2022”, registró con anterioridad dicho medio.

En años anteriores, la UASLP no se había negado a entregar la información, acusó Edith Virginia Munoz Gutierrez, la encargada de Despacho del IFSE. “En el caso de la UASLP, durante la fiscalización de la Cuenta Publica 2021 todo funciono bien, ¿por qué ahora surgen inconformidades de este tipo?”, cuestionó, a la par que recordó que el ente tenía atribuciones plenas para realizar la auditoría.

Y aunque la ASF no identificó irregularidades en el ejercicio de recursos federales de la Universidad estatal para el 2022, la Auditoría estatal sí lo hizo en sus recursos estatales, por un monto de 658 millones 175 mil 306 pesos, los cuales no fueron justificados por la Universidad al momento de la integración de su informe, publicado en octubre de 2023.

Frente a esto, el Rector Zermeño Guerra contestó que en años anteriores ya había sido auditada la UASLP por la Auditoría Superior de la Federación y en años anteriores con resultados “excelentes” y acusó que la Auditoría Superior del Estado y el Congreso local estaban cometiendo una injerencia contra la autonomía universitaria.

“No nos oponemos a las auditorías, pero sería pertinente que las personas responsables tuvieran los certificados correctos para llevar a cabo esa labor. Estamos entregando constantemente cuentas claras a la Auditoría Superior de la Federación y por eso estamos tranquilos”, dijo en agosto de 2023.

UN AUDITOR CUESTIONADO

David Colmenares Páramo ha sido objeto de cuestionamientos sobre su labor al frente de la ASF por parte del Gobierno federal, cuando en 2021 el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Vigilancia, investigar al ente fiscalizador después de que se emitieran informes erróneos sobre los costos derivados de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Ha sido Secretario de Finanzas en Oaxaca durante el Gobierno priista de Heladio Ramírez, director de Administración y Finanzas de Liconsa y delegado de Banobras en dicha entidad. En marzo de 2018, la Cámara de Diputados –de mayoría priista y aún en el sexenio de Enrique Peña Nieto– lo nombró auditor superior de la Federación para el periodo 2018-2026.

Una de las primeras polémicas en las que se vio envuelto dicho personaje fue cuando en ese mismo año, recién empezada su administración, la ASF dio “carpetazo” a la investigación que realizaba sobre irregularidades fiscales del Gobierno de Chiapas bajo la titularidad de Manuel Velasco.

“Desde su llegada, [Colmenares Páramo y Barriga Delgado] han sido señalados y evidenciados por sus actividades de corrupción, que han sido parte integral de su actividad”, indicó Muna Dora. “No sólo desde su llegada, con la persecución a todo un grupo de auditores, sino que se han dedicado a limpiar observaciones, a dejar prescribir acciones, a quitarle fuerza a la fiscalización”.

“Todo eso te hace ver que, finalmente, estos premios son parte de la corrupción que impera. Lo más lamentable es que las universidades se han vuelto parte activa de la corrupción, yo diría en el 95 por ciento de ellas”.

Tamara Mares Rivera https://www.sinembargo.mx/author/tamararivera Periodista por la UNAM. Sus principales intereses son derechos humanos, política y género. Es somnolienta sin café y apasionada de la mar.