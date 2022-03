Crisis forense no se resuelve por falta de voluntad, negligencia y obstrucción: Segob

Alejandro Encinas Rodríguez denunció que en México no existe un censo de los cuerpos no identificados, ni tampoco sobre los cuerpos identificados y no reclamados en las fosas comunes; además, que no hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de los datos.

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, denunciaron la mañana de este jueves que la crisis en materia de identificación forense en México no se resuelve, en parte porque uno de los principales problemas es que en los estados hay falta de voluntad, negligencia y obstrucción.

La crisis en materia forense en el país también se debe a la falta de información y bases de datos, así como a la negligencia y obstrucción por parte de las instituciones, la mayoría, para trabajar de manera coordinada con las comisiones locales y nacional en la búsqueda de personas desaparecidas, acusó la titular de la CNB, Karla Quintana.

Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos denunció y expuso que uno de los principales problemas que hay es que falta voluntad política de los estados y gobiernos estatales para encarar la crisis forense que se vive en México.

Lo anterior lo señalaron hoy en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que junto con el Subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, anunciaron la iniciativa para conformar el Centro Nacional de Identificación Humana Forense.

Karla Quintana indicó que al mismo tiempo buscan impulsar que la Conferencia Nacional de Secretarios y Secretarias de Seguridad Pública realice acciones pertinentes para compartir con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la CNB la información de todas las bases de datos, a fin de que exista un repositorio para todas las bases de datos genéticos de fiscalías, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

A su vez, agregó, tratarán de impulsar una norma mexicana para regular los centros de resguardo de cuerpos.

Quintana Osuna destacó que es necesaria la creación de dicho Centro Nacional de Identificación Forense porque el sistema tradicional no se da abasto y no va a resolver el problema de crisis forense, y porque las dinámicas de desaparición no respetan fronteras.

Al respecto, el Subsecretario de Derechos Humanos señaló que la cifra de personas y restos sin identificar es la que ha dado a conocer el Movimiento Nacional de Desaparecidos, quien reporta más de 52 mil cuerpos sin identificar.

Además, Encinas Rodríguez denunció que en México no existe un censo de los cuerpos no identificados, ni tampoco sobre los cuerpos identificados y no reclamados en las fosas comunes, lo cual, consideró, es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde fiscalías, servicios de salud, tribunales y hasta municipios por el manejo de fosas comunes en cementerios.

También subrayó que no hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de los datos que se obtienen tanto de las muestras genéticas tomadas por los familiares como las que se levantan de los cuerpos encontrados.

Dicha información genética, dijo, no se comparte, no se contrasta y no existen capacidades. No obstante, el Subsecretario destacó que lo más grave y el principal problema es la falta de voluntad y que la información forense se mantiene fragmentada.

“Eso habla de que no existen no solamente capacidades institucionales, humanas, sino que también falta voluntad política a nivel estatal para encarar la crisis”, sostuvo.

Finalmente, Encinas anunció que firmarán un convenio con la Universidad a Innsbruck para que en México se pueda realizar la identificación de restos complicada. El funcionario aclaró que es el primer convenio que dicha Universidad en Austria firma con otro país.