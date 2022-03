Joe Biden hablará por teléfono con el Presidente de China sobre la invasión a Ucrania

Washington, 17 de marzo (EFE).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá este viernes una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, en la que tratarán la invasión de Ucrania por parte de Rusia, entre otros asuntos.

La Casa Blanca informó hoy de la llamada en un comunicado, en el que no se especificó la hora a la que se va a producir ni si la llamada se genera a petición de Washington o de Pekín.

El Gobierno estadounidense enmarcó la conversación como parte de sus “esfuerzos en marcha para mantener líneas de comunicación abiertas” entre ambos países.

The world is united in our support for Ukraine — and in our determination to make Putin pay a very heavy price for attacking Ukraine.

America is leading this effort — together with our allies and partners — providing enormous levels of security and humanitarian assistance. pic.twitter.com/V44A7fieFx

— President Biden (@POTUS) March 17, 2022