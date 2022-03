Guerra en Ucrania rompe relación ESA-Roscosmos rumbo a Marte; atrasan misión ExoMars

PARÍS/MADRID, 17 de marzo (AP/EFE) — Debido a la invasión de Rusia a Ucrania, Europa no intentará este año enviar su primera sonda a Marte, cuya misión era investigar si alguna vez hubo vida en el planeta rojo.

Los planes anteriores de lanzar la sonda con Rusia en septiembre son “probablemente imposibles, pero también políticamente imposibles”, dijo el director de la agencia, doctor Josef Aschbacher.

“Este año no habrá lanzamiento”.

La ESA había dicho anteriormente que la misión era “muy improbable” debido a la guerra rusa contra Ucrania. El consejo de dirección de la ESA resolvió suspender la cooperación con Roscosmos en una reunión en París esta semana.

Statement from ESA Council, 17 March 2022, on the situation arising from the war in Ukraine regarding #ExoMars and other ESA programmes 👉 https://t.co/NpNCZ3ov2S

