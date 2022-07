Periodista Rubén Haro es atacado en Sonora; resulta ileso y cree que lo confundieron

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- El periodista Rubén Haro, del portal Noticias en la Red, fue agredido por personas armadas durante la madrugada de este domingo, aunque resultó ileso al ataque, suscitado en Cajeme, Sonora.

La agresión armada dirigida al reportero de Cajeme ocurrió entre las calles 5 de Febrero y Obrero Mundial, de la colonia San Javier.

“Referente a la agresión armada que sufrí durante las primeras horas de este día en Ciudad Obregón; Gracias a Dios me encuentro ileso, solo me quedo con el gran susto que me llevé. Mi vida siempre la he tratado de llevar lo más recta posible, con valores y siempre intentando ayudar al prójimo, sin hacerme de enemigos, por lo que dicha agresión podría tratarse de una equivocación hacia mi persona”escribió en el portal Noticias en la Red.