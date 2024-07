El Presidente de EU se contagia del virus SARS-CoV-2 por tercera vez en dos años

Por Aamer Madhani

Las Vegas, 17 de julio (AP) — El Presidente Joe Biden dio positivo por COVID-19 durante un viaje el miércoles a Las Vegas y está experimentando “síntomas leves”, incluido un “malestar general” por la infección, dijo la Casa Blanca.

La Secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que Biden volará a su casa en Delaware, donde se “autoaislará y continuará cumpliendo con todas sus obligaciones durante ese tiempo”. La noticia fue compartida por primera vez por la presidenta y directora ejecutiva de Unidos US, Janet Murguía, quien dijo a los invitados a la convención del grupo en Las Vegas que el presidente había enviado sus disculpas y no podía presentarse porque dio positivo al virus.

El doctor Kevin O’Connor, médico del Presidente, dijo en una nota que Biden “se presentó esta tarde con síntomas respiratorios superiores, que incluyen rinorrea (secreción nasal) y tos no productiva, con malestar general”. Después de la prueba positiva de COVID-19, a Biden se le recetó el medicamento antiviral Paxlovid y ya tomó su primera dosis, dijo O’Connor.

President Biden is vaccinated, boosted, and he is experiencing mild symptoms following a positive COVID-19 test.

He will be returning to Delaware where he will self-isolate and will continue to carry out all of his duties fully during that time.

A note from @POTUS' Doctor:…

— The White House (@WhiteHouse) July 17, 2024