Aspirantes eligen a 4 empresas encuestadoras; los nombres se darán el 6 de septiembre

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– La Comisión de Elecciones de Morena realizó este jueves el sorteo de las cuatro empresas que realizarán las encuestas espejo para elegir al candidato o candidata presidencial de Morena y aliados en el proceso de 2024. Los nombres de las encuestadoras elegidas serán revelados hasta el 6 de septiembre cuando se presenten los resultados, informó Mario Delgado.

Tras un retraso de más de tres horas en su mensaje, explicó cómo fue el proceso de selección de las cuatro encuestadoras y adelantó que el día de mañana viernes la Comisión verificará si éstas cumplen con los requisitos.

Delgado agregó que sólo fue seleccionada una casa encuestadora por cada aspirante, es decir, un aspirante no podía tener dos casas encuestadoras preferencia.

“El día de mañana la Comisión verificará que estas casas encuestadoras cumplan con el personal suficiente y los requerimientos técnicos establecidos y en caso de que la empresas seleccionadas no cumplan con los requisitos, se seleccionará a otra que la sustituirá”, detalló. “Para proteger el trabajo de estas encuestadoras, no daremos a conocer sus nombres hasta el 6 de septiembre cuando se presenten los resultados”.

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dijo que el proceso fue transparente y hubo oportunidad de que cada representante expusiera sus propuestas e inquietudes. “Esta certeza consolidará su transparencia y los resultados”.

A su salida esta noche de la sede de Morena, Malú Micher, Senadora por Guanajuato y parte del equipo de Marcelo Ebrard, declaró a medios que dieron un listado de unas encuestadoras que salieron en el sorteo y que, a su consideración, no reunían los requisitos.

“Dimos un listado de las encuestadoras que a nuestro parecer no reunían los requisitos, sin embargo salieron. Y por ello vamos a solicitar que se reconsidere esa decisión. Es todo. No pasa nada. A ver, nada se acaba hasta que se acaba. Estamos en un proceso a todo dar, es un proceso histórico que nos da gusto participar. Pero tenemos derecho a manifestar nuestras inquietudes”, dijo.

En representación de Manuel Velasco, el Diputado Carlos Puente afirmó que el proceso se hizo en total transparencia y todos firmaron un acuerdo de confidencialidad. “Todos lo vimos, lo vivimos, que fue transparente y hay una insaculación”.

El ejercicio demoscópico para elegir al coordinador o coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación se llevará a cabo el 6 de septiembre. Morena realizará la encuesta principal y habrá cuatro espejo que estarán a cargo de las cuatro empresas seleccionadas.

En la reunión de este jueves, que fue privada, estuvieron presentes un representante por cada uno de los seis aspirantes: por Morena, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum; por el Partido Verde, Manuel Velasco, y por el PT, Gerardo Fernánez Noroña.

Salvo Noroña, el resto de los aspirantes presentó dos propuestas de casas encuestadoras, las cuales entregaron el día de su registro en un sobre cerrado.

De acuerdo con las reglas, si en el ejercicio salía una encuestadora propuesta por un aspirante, la segunda que hubiera planteado se anularía para evitar inconformidades.

Las cuatro encuestadoras que hoy resultaron seleccionadas, firmarán mañana viernes una carta de confidencialidad, también en privado, para el desarrollo del ejercicio que llevarán a cabo.

EBRARD Y SHEINBAUM SACUDEN PROCESO DE MORENA

Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado conflictos internos derivados de la elección interna para elegir a su candidato en 2024. Ayer, el excanciller Marcelo Ebrard acusó a su principal rival en el proceso interno rumbo a las elecciones, Claudia Sheinbaum, y a los gobiernos federal y de la capital mexicana en manos de morenistas, de estar desviando recursos, organizando acarreo, brigadas y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a quien fuera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

No obstante, el propio partido se ha encargado de aclarar que el proceso interno es “imparcial y transparente”.

“En la etapa definitoria de las encuestas, se darán todas las garantías para que nada ni nadie se interponga en la decisión que le corresponde al Pueblo de México. Las encuestas tendrán el acompañamiento en todo momento y en cada etapa de la y los aspirantes a través de sus representantes”, afirmaron en una carta abierta a la militancia, a los simpatizantes, a las dirigencias y a los gobernantes de Morena.

Además, dijeron que “la unidad no es una tarea solo de la dirigencia, es un compromiso del que deben dar cuenta todos los miembros del movimiento, incluyendo a la y los aspirantes, para estar a la altura del deseo del Pueblo de que continúe la transformación”.

“Hacemos un llamado franco a todas y todos a cerrar filas con el Movimiento y con este proceso. A respetar los acuerdos y compromisos firmados. Para que en unidad garanticemos la libertad de la gente para definir a nuestro liderazgo para la Defensa de la Transformación”, concluyeron.

Más temprano, el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón acusó directamente a Claudia Sheinbaum, y a los gobiernos federal y de la capital mexicana, en manos de Morena, de estar desviando recursos, organizando acarreo y brigadas; de publicidad y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a quien fuera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir: no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios. Les habla alguien que tiene esa experiencia, que ha actuado en línea recta; soy una gente honesta, íntegra; nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal. Me invitaron al Gobierno y fui eficaz, y fui leal. ¿Qué es el segundo mensaje? Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan”, advirtió.