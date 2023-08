“Yo entiendo” a Ebrard, dice el Presidente. “Hay inquietudes, hay dudas razonables”

En su habitual encuentro con los medios de comunicación, el Presidente López Obrador fue cuestionado sobre las acusaciones que hizo ayer Marcelo Ebrard en contra de Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que su excanciller Marcelo Ebrard Casaubón está en su derecho de denunciar posibles irregularidades en el proceso interno de Morena, y aseguró que él y todos sabían que no tiene favoritos, y que no habrá “dedazo”. Aclaró que no ha recibido reportes de que algún Secretario de Estado esté apoyando a alguno de los aspirantes presidenciales de la izquierda, pero que hay la instrucción de no usar presupuesto en apoyo de nadie.

–¿Escuchó las declaraciones de Ebrard, Presidente? -le preguntó una periodista.

–Sí -respondió.

–¿Qué opina?

–¿Qué opino? Pues que [Ebrard] está en su derecho -afirmó el mandatario.

–Está señalando a la Secretaría del Bienestar, porque él acusa acarreo y que las brigadas están recorriendo los estados –comentó una reportera.

–Es normal y además tiene derecho de hacerlo. Y hay la instrucción de que no se use al Gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie -dijo el Presidente de México.

“Marcelo, Adán y Claudia, y todos me conocen perfectamente. Saben que no tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el ‘dedazo’, y que es el pueblo el que va a decidir. En el otro lado ya saben, bueno, ya hasta se los anticipé. Nada más que ya no puedo hablar de eso”, señaló.

–¿No le han pasado reportes de que algunos funcionarios estén apoyando a alguna “corcholata”? -se le cuestionó a López Obrador.

–No, no, no y se están portando muy bien. Ese es el informe que yo tengo. Por ejemplo, los gobernadores, esos tienen más influencia y ni uno porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo, y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra. Y todos.

“Pero yo entiendo también. Imagínense, en vísperas de que se decida, pues hay inquietudes, hay dudas razonables; pero somos distintos”, cerró el tema.

Ayer, Ebrard Casaubón reclamó, en un evento para la prensa, que no hay limpieza en la contienda, no hay piso parejo y desde los gobiernos federal, de la Ciudad de México y de los estados se dan apoyos para Claudia Sheinbaum Pardo. Lanzó, además, un reclamo al Presidente pero sin mencionarlo. “He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir: no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios. Les habla alguien que tiene esa experiencia, que ha actuado en línea recta; soy una gente honesta, íntegra; nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal. Me invitaron al Gobierno y fui eficaz, y fui leal”, dijo el excanciller.

Marcelo agregó: “Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan […]. Está en manos de la dirigencia de Morena, y está en manos de todas y todos aquellos que participan en lo que acabo de decir: sean gobiernos estatales, sean secretarías de Estado, sean funcionarios; todos ellos, todas ellas, tienen que respetar el proceso y nosotros sabremos respetarlo también”.

“Mañana [hoy] es el sorteo de las encuestas”, dijo Ebrard. “Pero firmamos que no iba a pasar todo lo que está pasando hoy. Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente. Sean leales a nuestro movimiento y también a Claudia se lo digo: qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado”.

No a todos cayó bien el reclamo de Ebrard. Ricardo Monreal dijo que debían atenderse sus reclamos pero Adán Augusto López le pidió no desesperarse y Gerardo Fernández Noroña señaló que “su desesperación ha pasado todos los límites”.

“La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia”, escribió ayer en su cuenta de X, antes Twitter. Y luego, en entrevista con Los Periodistas, Noroña consideró que en esta contienda Marcelo Ebrard “se ha achicado”. Consideró que “se están desesperando un par de los aspirantes, y que deberían relajarse porque no se acaba la vida política ni el país, o el mundo, si cualquiera de nosotros no llega a la coordinación”.

“Yo si gano voy a invitar a Marcelo, es un gran compañero, y creo que en este proceso ha sorprendido para mal, ha estado haciendo una recorrido muy similar, entonces yo francamente no entiendo su estrategia, él sabrá, pero esto de venir a descalificar a aspirantes, me parece torpe”, declaró Noroña al programa transmitido por SinEmbargo Al Aire.

En el mismo espacio, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México consideró que se vive “un periodo excepcional en México y lo que tenemos que tener es altura de miras y mucha unidad entre nosotros”.

“Somos seis los que estamos en este proceso, es un proceso democrático y pues no se va a saber quién va a resultar electo ganador de estas encuestas, porque van a ser varias y se va a dar de conocer el 6 de septiembre, en la mayoría de las encuestas demoscópicas reconocidas que hacen encuestas casa por casa, pues nosotros estamos arriba en las encuestas, pero evidentemente somos seis los que estamos”, declaró.

Adán Augusto López Hernández le pidió, al igual que Noroña, “no caer en la desesperación”; así como también rechazó posibles declinaciones dentro de la contienda de Morena y sus partidos aliados. “Se me hace una falta de respeto ponerse a hablar si es una contienda de dos o tres. Yo creo que somos seis los compañeros que estamos participando en este proceso”, sostuvo el exsecretario de Gobernación durante un encuentro con medios de comunicación al término de una asamblea informativa en Puebla.

López Hernández recordó que antes de que iniciara el proceso interno “se hablaba de que había una cargada de gobernadores de una o un aspirante porque habían publicado unos tuits donde se le apoyaba”, aunque de los 22 mandatarios estatales de Morena, sólo siete hicieron público su apoyo. “Hay desde luego una estrategia desde la oposición, del conservadurismo, de quienes no quieren el movimiento. Quieren sembrar la semilla de la discordia pero no lo conseguirán”, añadió.

Monreal Ávila pidió “atender” la “denuncia” de Ebrard sobre la supuesta falta de equidad en el proceso interno de Morena. “Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador”, dijo Monreal.