Jorge Romero deja San Lázaro en busca de dirigencia del PAN; arranca proceso interno

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) emitirá este 19 de agosto la convocatoria para buscar el relevo del actual líder nacional del partido, Marko Cortés, tras el naufragio de las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio. Las personas aspirantes deberán reunir las firmas correspondientes de la militancia, hacer campaña electoral y participar en un debate para cumplir con su registro.

Hasta el momento, cuatro figuras del partido han levantado la mano para tomar las riendas de la dirigencia nacional, entre ellos el Diputado Jorge Romero Herrera, quien dejó la Coordinación del grupo parlamentario de la bancada opositora en la Cámara de Diputados, a 15 días de que concluya la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión.

Por medio de un comunicado en redes sociales, el panista se despidió como jefe de la bancada albiceleste al agradecer el apoyo y dedicación de su equipo durante su gestión; además de reconocer a los diputados de otros grupos parlamentarios, que aun con visiones distintas dieron su esfuerzo para trabajar por bien del país. Sin embargo, aseguró que permanecerá como Diputado federal para la legislatura que inicia el primero de septiembre.

“Los tiempos que vivimos han sido sumamente complicados, tanto para el país como para millones de familias mexicanas y hoy les decimos que las y los diputados del PAN fuimos la fuerza de oposición que en todo momento defendimos a las y los mexicanos (…) Hoy me despido como coordinador de las y los diputados federales del PAN habiendo aprendido muchísimo de las mujeres y hombres de Acción Nacional, valientes, libres, que con amor y compromiso por México lo dieron todo cada día de esta 65 legislatura”, se lee en X, antes Twitter. Hoy concluye una de las etapas más significativas de mi vida. Ha sido un honor haber defendido desde la coordinación parlamentaria y de la mano de grandes panistas, a nuestra democracia, a nuestra nación, y a las más de 130 millones de personas que le dan espíritu a nuestro gran… pic.twitter.com/B1kUqIuzkF — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) August 16, 2024

Tras dejar su cargo, Marko Cortés Mendoza nombró a Noemí Luna Ayala como la nueva Coordinadora del grupo parlamentario al asegurar que liderará con compromiso y dedicación esta etapa de cierre de trabajos legislativos l, luego de fungir como presidenta del Congreso local de Zacatecas y ser vicepresidenta de la mesa directiva en San Lázaro.

De acuerdo con el proceso de selección, la Comisión Nacional Organizadora del proceso interno panista informó al día siguiente la publicación de la convocatoria, los aspirantes podrán comenzar a recabar las firmas de militantes que requieren para poderse registrar como candidatos. Posteriormente, se prevé que el 10 de noviembre, los 300 mil militantes del PAN participen en una elección en urnas para votar por la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional.

El cambio de mando se da ante los reclamos contra Marko Cortés, a raíz de las revelaciones que ha hecho la excandidata presidencia Xóchitl Gálvez y su entorno cercano sobre cómo Cortés le reclamó por haber reconocido el triunfo de Claudia Sheinbaum, lo que ha posicionado Romero Herrera, su principal discípulo, como principal aspirante a relevar su cargo.

Sin embargo, el Diputado panista ha sido acusado por Felipe Calderón de corrupción y señalado de formar parte del Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, del que, según diversas investigaciones periodísticas, él es jefe máximo.

En 2018, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien por entonces había dejado el PAN, partido al que en este sexenio regresó, denunció a Jorge Romero Herrera de ser partícipe de un esquema de corrupción inmobiliaria en la capital del país.

El mismo señalamiento lo hizo Felipe Calderón Hinojosa, esposo de Závala: “Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, (es) famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban”, escribió en sus memorias.

“Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de siete millones de pesos al mes”, añadió en su libro titulado Decisiones difíciles, editado en mayo de 2020.

El Cartel Inmobiliario es un esquema mediante el cual autoridades de la Alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN desde el año 2000, permitían la construcción de pisos extra, aún cuando esto iba contra la normativa, a cambio de departamentos. En el proceso electoral de 2018, era reconocido dentro del PAN este esquema de corrupción que presuntamente se ha extendido a otras demarcaciones gobernadas por la oposición.

Las denuncias señalan que estas irregularidades datan por lo menos desde 2009 cuando el Jefe Delegacional era Mario Palacios Acosta, cuyo Secretario de Gabinete era Jorge Romero Herrero, quien en el 2012 llegó a la Alcaldía y con quien se expandió esta práctica. Romero Herrera es identificado como el jefe político del grupo al que pertenece el exalcalde y excandidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina.

A pesar de las acusaciones, Romero Herrera no sólo ha manifestado su interés de ser el sucesor de Marko Cortés, sino también de poner en pausa la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el cual Acción Nacional ha cosechado sus principales descalabros desde que decidieron ir juntos en 2021.

Asimismo, adelantó que de llegar a la dirigencia del partido de derecha, una de las primeras acciones que podría en el centro del debate sería la alianza que mantienen con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a la baja votación que obtuvo en la jornada electoral del 2 de junio.

“Electoralmente, partidistamente hablando, quizá sea un momento en el que todos hagamos una pausa y nos reencontremos [en referencia a una posible separación del partido tricolor]”, expresó Romero Herrera sobre el bloque del que aún forman parte tanto el PAN como el PRI.

“Si yo llegara a ser el presidente, si es que así fuera, primero Dios, yo para este tipo de decisiones, esta de la alianza sería de las primeras que pondríamos a debatir, a platicar, al final tiene que ser una decisión de todas y todos los panistas”, explicó.

En otra entrevista para Grupo Fórmula, en donde se le cuestionó si irían nuevamente en alianza con el PRI, Romero Herrera respondió que él contempla la posibilidad de seguir solos electoralmente. “Si me preguntas a mí, yo creo que es momento de darnos nuestro espacio y reencontrarnos como PAN. Yo creo que ya no [no irían de manera electoral con el PRI]”, previó.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de mantener un bloque opositor dentro del Poder Legislativo. “Nosotros vamos a apostar, me parece, a una etapa de apostar por nosotros mismos, claro, en las cámaras, dados los números, me parece que tenemos que hacer, para que se entienda, tenemos que hacer bola todos los que no somos 4T, pero ya es distinto eso a una alianza electoral, a una alianza partidista,”, añadió.