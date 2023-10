MAPA | Así es el complejo camino de miles de palestinos que huyen de posible invasión

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) – Miles de personas han emprendido el camino marcado por Israel y han iniciado un complicado éxodo desde el norte de Gaza hacia el sur de la Franja ante el miedo a una posible invasión terrestre y ahora se encuentran “atrapadas” en el sur, donde la situación humanitaria sigue empeorando, según ha alertado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Less than 1km from #Gaza, pallets of food, fuel, water & medicine are among the hundreds of tons of lifesaving aid packed into a long convoy of trucks idling on the Egyptian side of the #Rafah border crossing.

Find out more ➡️ https://t.co/SonOz7jQmQ pic.twitter.com/MKwKTQ8dEl

— United Nations Geneva (@UNGeneva) October 17, 2023