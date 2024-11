Tormenta Trump

Apenas una semana después de haber ganado la campaña electoral de manera abrumadora, y cuyo resultado le da al Partido Republicano el control del Ejecutivo, del Congreso y, previamente, de la Corte, Donald Trump está armando rápidamente su gabinete con nominaciones muy controvertidas.

Por ejemplo, designó Robert F. Kennedy Jr. para el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero cuyo titular es conocido como un opositor a las vacunas y otras opiniones no científicas en materia de salud. Y anunció al exrepresentante Matt Gaetz, para fiscal general a pesar de que “ha sido investigado por sospecha de tráfico sexual y acusado de mostrar a sus colegas fotos de mujeres desnudas en el pleno de la Cámara”, según reveló el New York Times. No son las únicas nominaciones controvertidas. Presentó a los multimillonarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy como codirectores de un departamento que revisará el presupuesto del gobierno estadounidense y que anticipan que harán recortes sustanciales al gasto y los empleos públicos.

Muchas de las nominaciones que ha hecho Trump prefiguran un relanzamiento de un capitalismo salvaje al eliminar regulaciones ambientales y renovar políticas extractivistas que anticipan otra oleada de despojos de tierras y bienes comunes. Un ejemplo es la designación de Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte para el Departamento del Interior. Según New York Times, “Burgum, que es cercano a los ejecutivos de combustibles fósiles, probablemente ayudará a abrir tierras y aguas federales a la perforación” mediante el fracking y otras técnicas devastadoras del medio ambiente.

De especial preocupación para México son las nominaciones de Trump de Tom Homan como “Zar” de las fronteras y de Robert Lighthizer como representante comercial de los Estados Unidos. Ambos son conocidos como “halcones” por sus posturas radicales anti-inmigrante en el caso del primero y proteccionista, en el caso del segundo.

Todos estos nombramientos y promesas de políticas conservadoras preocupan en Estados Unidos, pero las preocupaciones se extienden prácticamente a todo el mundo, pues el inquilino de la Casa Blanca es al mismo tiempo el presidente de la potencia hegemónica mundial.

México será uno de los países donde más consecuencias se anticipan, y de acuerdo a especialistas en la política estadounidense, como el doctor Arturo Santacruz de la Universidad de Guadalajara, en particular son tres áreas donde las políticas de la segunda presidencia de Trump podrían repercutir negativamente para nuestro país: 1) migración, 2) comercio y 3) seguridad.

Como se sabe, Trump construyó su programa electoral a partir de un discurso antiinmigrante. En una reciente entrevista el demócrata de izquierda, Bernie Sanders, ofreció este análisis: “lo que pasó en esta campaña es que Donald Trump le dijo al pueblo estadounidense: ‘Están enojados, están realmente enojados, y lo sé, y tienen razón’. Luego, dio su explicación. Y su explicación, que obviamente era absurda, falsa y racista, etcétera, fue que millones y millones de personas indocumentadas estaban cruzando la frontera. Estaban invadiendo Estados Unidos, somos un país ocupado. Estaban quitándoles sus trabajos, quitándoles sus beneficios, comiéndose sus gatos y sus perros. Es por eso que están sufriendo. Ahora bien, esa es una explicación loca, pero es una explicación”.

Como parte de las primeras medidas al llegar a la presidencia en enero del próximo año, se espera que Trump dicte medidas anti inmigratorias de gran envergadura, lo que podría prever redadas masivas de trabajadores indocumentados para deportarlos, en su mayoría a México. Trump ha dicho que podrán ser de 10 a 15 millones de deportaciones. Es imposible que cumpla con esta cifra pero basta con que sean cientos de miles los deportados a México para crear serios problemas sociales al país.

Pero desde el interior del nuevo grupo gobernante hay quienes no están de acuerdo en cumplir con esta amenaza de deportaciones masivas, tanto por el costo en recursos humanos e instalaciones, como en el encarecimiento de la mano de obra y por lo tanto, de la inflación.

El segundo campo de preocupación para México es el comercio, pues Trump ha amenazado que incluso en el primer día de su mandato podría decretar, mediante decretos ejecutivos que no pasan por el Congreso, aranceles a productos importados por Estados Unidos, especialmente vehículos automotores. Aranceles más altos pueden afectar seriamente la industria automotriz mexicana que solamente en los primeros nueve meses de este año ha exportado dos millones de autos al país del norte. Además está prevista la revisión del T-MEC para 2026. ¿Qué pasa si en lugar de revisión Trump solicita una renegociación del mismo? ¿cómo afectaría a la economía mexicana una solicitud así? Algunos expertos sostienen que Trump planteará directamente una renegociación para obtener más ventajas del intercambio comercial con México. ¿Cómo afectará el empleo y los salarios las posibles posturas de Trump? Lo más complicado es que Trump repita la estrategia que aplicó en su primera presidencia: presionar a México en materia migratoria a cambio de supuestos beneficios comerciales, es decir, asegurar el papel de las fuerzas armadas mexicanas como el policía migratorio malo reforzando controles en la frontera sur del país.

El tercer campo de preocupación tiene qué ver con la seguridad, por ejemplo con la amenaza de que directamente el gobierno de Estados Unidos intervenga para detener a capos de narcotráfico mexicanos o que cumpla con su amenaza de lanzar misiles o drones para, supuestamente, destruir narco laboratorios, o campos de heroína. ¿Cómo podría reaccionar el gobierno de México ante medidas de este tipo?

Son escenario complejos y que entrelazados seguramente crearán problemas económicos, sociales y políticos para el país. Algunas de estas iniciativas de Trump parecen tan descabelladas que incluso en Estados Unidos no las ven probables o incluso contraproducentes. Es lo que piensa el economista Paul Krugman sobre la deportación masiva de inmigrantes o aumento de aranceles. Pero nada podemos descarta con un tipo tan impredecible como Donald Trump. La tormenta Trump ya está en el horizonte, veremos cómo se capotea.

