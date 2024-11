Reloj de oro regalado a héroe que salvó 700 vidas del Titanic rompe récord en subasta

Por Brian Melley

LONDRES (AP) — Un reloj de bolsillo de oro que fue entregado al capitán del barco que rescató a 700 sobrevivientes del Titanic se vendió en una subasta por casi 2 millones de dólares, estableciendo un récord para los objetos de recuerdo del naufragio del barco.

El reloj de 18 quilates de Tiffany & Co. fue entregado por tres mujeres sobrevivientes al capitán Arthur Rostron por desviar su barco de pasajeros, el RMS Carpathia, para salvarlas a ellas y a otros después de que el Titanic chocara contra un iceberg y se hundiera en el Atlántico Norte en su viaje inaugural en 1912.

Los subastadores Henry Aldridge and Son, que vendieron el reloj a un coleccionista privado en Estados Unidos el sábado por 1.56 millones de libras esterlinas, dijeron que es la suma más alta pagada por un objeto de recuerdo del Titanic. El precio incluye impuestos y tarifas pagadas por el comprador.

El reloj fue entregado a Rostron por la viuda de John Jacob Astor, el hombre más rico que murió en el desastre, y las viudas de otros dos empresarios adinerados que se hundieron con el barco.

El reloj de bolsillo de Astor, que estaba en su cuerpo cuando fue recuperado siete días después de que el barco se hundiera, había establecido previamente el récord del precio más alto pagado por un recuerdo del Titanic, alcanzando casi 1.5 millones de dólares (1,17 millones de libras) de la misma casa de subastas en abril.

The gold watch (18 carat) given to Captain Rostron by survivors of the #Titanic (Madeleine Talmage Astor, Marian Longstreth Thayer and Eleanor Elkins Widener) at the end of May 1912, was sold at auction for £1,310,000. pic.twitter.com/Cod1n7bjNF

— Meriadec Villers (@MeriaRmsTitanic) November 16, 2024