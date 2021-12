La demanda de carbón sube un 6% en 2021 y llegará a niveles récord en 2022: AIE

París, 17 dic (EFE).- La demanda global de carbón, que se redujo por la crisis menos de lo que se había anticipado el pasado año, va a recuperar con creces en 2021 el terreno perdido, con un aumento del 6 por ciento, y desde 2022 se situará en niveles récord que hacen casi imposible cumplir con los objetivos para limitar el cambio climático.

Este es el escenario negro que presenta en su informe anual sobre el mercado del carbón la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que pone de relieve que la clave del futuro está en China, que representa más de la mitad del consumo mundial, y también en India, con la que suman dos terceras partes.

Los primeros meses de la pandemia en 2020, con la economía china parada en buena medida, hicieron pensar que la utilización del carbón, que es el principal combustible causante del calentamiento global, podría desplomarse a un ritmo de dos dígitos. Las cosas no fueron así.

This rebound is being driven by the rapid economic recovery, which has pushed up electricity demand much faster than low-carbon supplies can keep up → https://t.co/p5NWrPQVsZ pic.twitter.com/OZuIisZzX0

Global electricity generation from coal is expected to jump 9% in 2021 to a historic high 📈

China se recuperó en la última parte del año y su apetito por el carbón subió un 1 por ciento en el conjunto de ese año. Teniendo en cuenta el peso relativo del gigante asiático, el descenso en todo el mundo se limitó al 4.4 por ciento aunque en términos relativos hubo hundimientos del 20 por ciento en Estados Unidos y en la Unión Europea.

LOS ALTÍSIMOS PRECIOS DEL GAS FAVORECEN AL CARBÓN

Este año no solo la recuperación económica se ha generalizado, sino que los altísimos precios del gas natural están favoreciendo que se recurra al carbón como sustituto para generar electricidad, con un incremento del 9 por ciento para ese uso.

Eso significa que en términos absolutos nunca se habrá utilizado tanto carbón para producir electricidad (10.350 teravatios hora) aunque su cuota del 36 por ciento sea cinco puntos porcentuales menor que la del pico histórico de 2007.

