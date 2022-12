Rusia construirá una cúpula de protección en planta nuclear ucraniana de Zaporiyia

Madrid, 17 de diciembre. (Europa Press).– Las autoridades rusas de Zaporiyia, en el este de Ucrania, han informado este domingo del comienzo de una obra para cubrir parte de la central nuclear para protegerla de los combates.

“Se está instalando una cúpula protectora en la (planta) ZNPP sobre la instalación de almacenamiento de desechos nucleares gastados”, ha asegurado el portavoz del consejo principal de la administración militar-civil rusa de la región de Zaporiyia de Rusia, Vladimir Rogov, sin dar más detalles, en su cuenta de Telegram.

En su última evaluación, del 13 de diciembre, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) se mostró cauto sobre la situación en torno a la planta, la más grande de Europa, y escenario de peligrosos cruces de bombardeos de los que Rusia y Ucrania se culpan mutuamente.

Ten months of fighting over Europe's largest nuclear power station has raised fears of a Chornobyl-style nuclear disaster.

Moscow and Kyiv have both accused one another of indiscriminately shelling the plant, whose six reactors are all shut down.

