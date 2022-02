VIDEOS: Solar Orbiter capta mayor erupción en una prominencia solar jamás observada

París, 18 feb (EFE).- La nave espacial Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA estadounidense ha captado la mayor erupción en una prominencia solar jamás observada en una imagen junto con el disco solar.

Según informó la agencia europea este viernes, la erupción tuvo lugar el 15 de febrero y se extendió a lo largo de millones de kilómetros en el espacio, en una eyección de masa que no estaba dirigida a la Tierra.

Las prominencias solares son grandes estructuras de campos magnéticos que contienen densas concentraciones de plasma solar suspendidas en la superficie del astro, adoptando a veces forma de bucles arqueados.

The Full Sun Imager (part of the Extreme Ultraviolet Imager) is designed to look at the full solar disc even during close passages of the Sun. Combined with @MissionSoho we can follow the event to even larger distances! https://t.co/u00kcaj7fl pic.twitter.com/11At4aDoUF

— ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) February 18, 2022