Tom Hanks se reúne con director y guionista de Forest Gump para nuevo proyecto

MADRID, 18 de febrero (EuropaPress).- El actor Tom Hanks, el director Robert Zemeckis y el guionista Eric Roth vuelven a reunirse casi 30 años después del éxito de Forrest Gump para llevar al cine la novela gráfica Here.

Según informa Deadline, el nuevo proyecto basado en la obra publicada en 2014 por el dibujante Richard McGuire, contará con Hanks como protagonista de nuevo bajo las órdenes de Zemeckis tras las cámaras mientras que el guion correrá a cargo de Roth. La adaptación de Here será producida por Playtone e ImageMovers.

La obra original es un material sumamente innovador ya que se centra en una habitación y narra los eventos que han ocurrido en ese único espacio a lo largo de cientos de miles de años. Here, fue inicialmente un cómic de seis páginas que McGuire publicó en 1989. Sin embargo, no sería hasta 2010 cuando el autor empezaría a trabajar en desarrollar su historia y ampliar el relato hasta las trescientas páginas que serían publicadas cuatro años después como novela gráfica.

I helped Check the Gate on this movie a few years ago. Gate was good! Hanx pic.twitter.com/uhC9CP9Z9Z

— Tom Hanks (@tomhanks) January 7, 2020