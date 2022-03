Real Madrid enfrentará al campeón Chelsea en cuartos de final de la Champions League

NYON, Suiza (AP) — Chelsea, vigente campeón de la Liga de Campeones, se verá con Real Madrid, que se ha coronado campeón de Europa en 13 ocasiones, en los cuartos de final de la máxima competición continental de clubes.

El primer emparejamiento del sorteo celebrado el viernes en la sede de la UEFA en Suiza supone el regreso del técnico del Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, al equipo inglés con el que conquistó un doblete de liga y copa un año antes de ser despedido por el entonces propietario, Roman Abramovich.

Abramovich, un multimillonario ruso vinculado al Presidente del país, Vladimir Putin, cedió el control del club antes de que las sanciones internacionales congelasen sus activos tras la invasión rusa de Ucrania.

Los tres equipos ingleses que aspiran a conquistar el cetro continental evitaron los enfrentamientos directos, igual que los tres españoles.

En las semifinales, el vencedor del duelo entre City y Atlético luchará contra Chelsea o Madrid por un boleto a la final, y lo mismo ocurrirá en la otra semi, que enfrentará a Benfica o Liverpool con Villarreal o Bayern.

