Embajada de EU emite alerta para San Cristóbal de las Casas tras ola de violencia

Por Liz Hernández

Saltillo, 18 de abril (Vanguardia).- El asesinato de Gerónimo Ruiz, dirigente de uno de los grupos de artesanos que comercializan en las inmediaciones de los templos de Santo Domingo y Caridad, ha desatado una ola de violencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Por ello, la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, advirtió a los ciudadanos estadounidenses que tomaran precauciones de viaje, especialmente si rondarían por los alrededores del municipio señalado.

Security Alert: Violence in Chiapas – U.S. Embassy Mexico City has received reports of violence in San Cristobal, Chiapas following the killing of a local businessman.https://t.co/f91l6SBpjA pic.twitter.com/LckAWaV7tX

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 18, 2023