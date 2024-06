El Presidente confirma que se realizó un chequeo médico; presume que está “al cien”

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que se encuentra bien de salud, luego de realizarse una revisión médica de rutina.“Mi asunto tiene que ver con la hipertensión, con el corazón, porque ya me dio un infarto hace diez años”, explicó desde Palacio Nacional.

Dese el Salón Tesorería, López Obrador aseguró que se encuentra “al cien” y explicó que su estado de salud es idóneo para el retiro de la vida pública que planea una vez que concluya su cargo. “Salí muy bien para terminar y para poderme ir a Palenque”.

“La medicina preventiva es lo mejor, sin duda. La alimentación sana: decir no a la comida chatarra, [hacer] ejercicio; no al cigarro y mucho menos a otras drogas. Ser feliz, no angustiarnos. Estar bien con nuestras conciencias. Eso nos trae mucha salud. Y hay que hacerse análisis de vez en cuando”, recomendó.

En diciembre de 2013, López Obrador, quien recientemente había perdido las elecciones presidenciales contra Enrique Peña Nieto, ingresó de emergencia a un hospital del sur de la Ciudad de México debido a un infarto agudo al miocardio. Los doctores intervinieron en la primera media hora de su ingreso, por lo que fue posible destaparle la arteria coronaria que sufrió la afectación. “Era tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme, ya no soportaba ese dolor. Los que han tenido infarto saben de lo que estoy hablando”, reconoció en 2022 durante una gira de trabajo en Tlaxcala.

“Hablo del cateterismo porque yo lo padecí y me salvé porque me atendieron a tiempo. Se me cerró por completo la vena, la arteria, llegué a urgencias a las dos de la mañana, y ese medicamento que tienen ahí me lo aplicaron y abrió un poquito la arteria”, rememoró el mandatario.