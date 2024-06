SONDEO¬ Las personas piden una Reforma Judicial que acabe con todos los privilegios

Frente a la Suprema Corte, ciudadanos cuestionados por SinEmbargo se posicionaron a favor de la reforma al Poder Judicial que plantea la elección de magistrados, jueces y ministros a través del voto popular directo. Las personas consultadas señalaron que los y las juzgadoras deben ser elegidos de esta manera para que “rindan cuentas al pueblo” y no defiendan “privilegios de unos cuantos”. Estas opiniones coinciden con los resultados de las encuestas presentadas por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- Las personas no solo están a favor de que los magistrados, jueces y ministros a través sean electos a través del voto, sino que piden que en la Reforma Judicial se acabe también con los lujos y los privilegios que existen en este poder.

En este coincidieron los ciudadanos consultados por SinEmbargo a fuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes se les preguntó por esta reforma impulsada en un inicio por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre la cual la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que se llevará a cabo en la próxima legislatura que inicia en septiembre.

Para conocer lo que piensa la ciudadanía, Claudia Sheinbaum anunció la semana pasada la realización de una encuesta a cargo de dos empresas, —Enkoll y De las Heras—, y de la Comisión de Encuestas de Morena. El lunes, Sheinbaum Pardo presentó los resultados, donde el planteamiento para que se puedan designar los puestos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) recibió un fuerte apoyo por parte de la mayoría de las personas encuestadas en los tres ejercicios.

A la pregunta “¿cómo cree que deben elegirse las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?”, 68 por ciento respondió que por elección del pueblo de México, de acuerdo con De las Heras, seguido de 25 por ciento que por elección de la Cámara de Senadores, y siete por ciento no contestó o no supo. Al hacer el mismo cuestionamiento, Enkoll encontró que 75 por ciento se decantó por la primera opción; 21 por ciento, por la segunda; y cuatro por ciento no dio respuesta. Los resultados de la Comisión de Encuestas de Morena fueron de 75 por ciento, 18 por ciento y siete por ciento, respectivamente.

En un ejercicio similar, SinEmbargo acudió a las afueras de la SCJN a preguntarle a algunos ciudadanos y ciudadanas lo que opinan de la reforma al Poder Judicial; 5 de los 6 entrevistados la apoyaron y destacaron que también es una oportunidad para cambiar los sueldos y prestaciones que perciben. Un joven agregó que aunque es necesaria la reforma, se debe revisar bien el procedimiento para saber quiénes podrán ser candidatos y cómo conocerlos.

“Si el Presidente es votado, si los diputados y senadores son votados, ¿por qué no van a ser votados en el Poder Judicial?”, fue lo que comentó Fernando: “El Poder Judicial es juez y parte, él mismo se espulga, hasta ahorita no sabemos de un juez que esté en la cárcel por corrupción, y corrupción hay mucha corrupción empezando por aquí, todos los ministros tienen cola que les pisen”.

Fernando fue víctima de secuestro hace más de 20 años; los responsables fueron detenidos y sentenciados a 36 años en prisión pero la condena les fue reducida a 26 luego de que se les otorgó un amparo para eliminar el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con el entrevistado, en unos meses sus captores serán liberados: “serán liberados en unos meses, y yo me quedé con una familia destruida a raíz de mi evento”.

“Deben ser elegidos por el pueblo no por dedazo, debe ser por elección popular, ya estuvo suave de nepotismo”, fue lo que el señor Carlos Guido respondió al cuestionamiento de su apoyo a que jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean elegidos por voto popular directo, además de pronunciarse contra los privilegios: “son unos sueldazos, cómo es posible que ganen tantos millones y uno que se rompe la fachada a diario, pan y agua, no se vale”.

Otras dos personas más coincidieron. Aurelio Domínguez consideró que “es una reforma muy acertada, deben ser elegidos por el pueblo porque a estos que están ahorita los eligieron el PRI y el PAN, como no los eligió el pueblo no se sienten comprometidos con el pueblo”. Y Araceli Estrada agregó: “es una excelente reforma que el pueblo sea el que elija a jueces, ministros y magistrados, porque para los humildes no hay justicia, solo para los de dinero”.

Mientras que un joven identificado como Daniel García se mostró a favor pero con diálogo: “está bien que se lleve a un diálogo, con pros y contras. El trabajo del Poder Judicial que he escuchado fue por ejemplo en el caso de Genaro García Luna cuando lo declaran culpable en Estados Unidos pero aquí se le descongelan las cuentas, entonces algo no está bien, esa es la parte por la que opino que es necesaria la reforma pero lo de los votos hay que discutirlo”.

Y Jorge Hernández, un hombre que mantiene un plantón afuera de la SCJN, sostuvo que el Poder Judicial es una institución “regida por la corrupción”: “tuercen las leyes, como mexicanos vemos tantas injusticias; pero es buena la propuesta, que entreguen cuentas al pueblo porque no son poderes autónomos como dicen, mientras tengan un salario de los impuestos deben darles cuentas al pueblo”.

“Ganan más que el presidente, tienen lujos, beneficios que son más caros que otros países y hay gente en provincia que no tienen para comer, los recursos se requieren para repartir la riqueza no para unos cuantos”, concluyó.

Tomasa Domínguez compartió que ella considera mejor que siga el método de elección de los juzgadores y las juzgadoras pero sí dijo que sus salarios “están fuera de contexto”, y es algo que debe cambiar.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.