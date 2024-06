Nvidia supera a Microsoft y se vuelve la empresa pública más valiosa en el mundo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS).- El incesante repunte de Nvidia ha impulsado la capitalización bursátil del gigante de los semiconductores por encima de sus pares tecnológicos de megacapitalización, ayudándole a hacerse con el título de la compañía más valiosa del mundo mientras continúa la ola de Inteligencia Artificial (IA).

El martes, las acciones subieron hasta un 3.4 por ciento situándose en torno a los 3.3 billones de dólares, lo que la catapultó por encima de Microsoft y Apple. Los principales valores se han disputado durante todo el mes la primera posición, con Nvidia superando a sus homólogas de las grandes tecnológicas.

