Ricky Martin y su esposo se muestran apoyo en redes en medio de polémica por demanda

La audiencia por la demanda por abuso doméstico en contra de Ricky Martin se llevará a cabo el próximo 21 de julio; el apoyo de su esposo, Jwan Yosef, es una pieza importante para el cantante ante las polémicas.

Por Diego Valencia

Los Ángeles, 18 de julio (LaOpinión).- A pesar de que está en medio de una gran polémica debido a la demanda en contra de Ricky Martin realizada por uno de sus sobrinos, el cantante y su esposo Jwan Yosef siguen mostrando que se apoyan incondicionalmente en redes sociales. La celebridad compartió en redes sociales una publicación con un mensaje potente respecto a la calma.

Las imágenes que compartió Martin, con un look muy high fashion inspirado en los toreros, son para promocionar su nuevo sencillo musical “Ácido sabor”. Lo interesante es que la descripción que acompañó a esta serie de fotos puede hacer referencia a la polémica que vive actualmente: “La incertidumbre de un conflicto se desvanece con el poder la integridad”.

En esa publicación, su esposo Jwan Yosef, quien no ha dado ninguna declaración desde que se dio a conocer que habían entregado una orden de restricción a Martin, aprovechó para comentar un romántico y corto mensaje: “Hayati Inta” que en español significa “Tú eres mi vida”, frase que acompañó de un emoji de corazón, para mostrar que se mantienen unidos en este momento.

Por un momento se creyó que Ricky Martin, quien de ser encontrado culpable no solo de violencia doméstica, sino también de incesto, podría pasar 50 años en la cárcel, se divorciaría de Yosef. Se decía que este no quería vivir este problema legal junto al cantante, pues no quería estar en medio del ojo público. Sin embargo, este comentario demuestra que sigue apoyando a su esposo a pesar de estas denuncias.

Jwan Yosef no fue el único que apoyó al cantante en la publicación, pues muchos de sus 17 millones de seguidores mostraron que lo seguían respetando y creyendo en su inocencia, tal como comentaron en la serie de fotos: “Sabemos quién eres y lo que vales, nunca lo olvides”, “La integridad siempre sale a la luz”, “La verdad siempre sale a la luz, estamos contigo”, fueron algunos comentarios.

Por ahora, toca esperar al próximo 21 de julio, cuando Ricky Martin deberá presentarse ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan de Puerto Rico, para saber cuáles son las pruebas del sobrino del cantante para demostrar que el cantante fue abusivo con él. Seguramente, Jwan Yosef estará ahí para apoyarlo.

