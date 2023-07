Ebrard descalifica encuestas de Sheinbaum; Noroña cuestiona publicidad de morenistas

“¿Cuánto se ha invertido y de dónde ha salido? ¿Con quién se está asumiendo compromisos a nombre de nuestro movimiento?”, cuestionó Fernández Noroña en su cuenta de Twitter.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Sheinbaum habló sobre una posible reforma fiscal en su Gobierno presidencial. Ebrard criticó las encuestas que no le favorecen. Noroña reiteró su inconformidad con la publicidad de sus contrincantes: estos son algunos de los datos más relevantes durante este martes en el proceso interno de Morena y sus partidos aliados para definir a quien representará a la izquierda en los comicios del próximo año.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

MÉXICO NO NECESITA REFORMA FISCAL: SHEINBAUM

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó la necesidad de una reforma fiscal para generar mayores recursos en caso de que llegara a la Presidencia en 2024.

El periodista Arturo Cano cuestionó a la exmandataria capitalina para su libro Claudia Sheinbaum: Presidenta sobre el tema luego de que el autor señalara que en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no han habido impedimentos para que los empresarios se desarrollen.

“Una transformación profunda es posible sin una reforma fiscal?”, le preguntó.

Les comparto mi agenda de esta semana.

Acompáñenme en esta Ruta de la Transformación. #EsTiempoDeMujeres pic.twitter.com/BIXFBnrMHa — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 18, 2023

“Sí, le pedí a Raquel Buenrostro, con quien me llevo muy bien y es buena amiga, y a Pablo Gómez, que me ayudaran a revisar qué tanto más hay en el pago de impuestos en el contexto actual del régimen fiscal. Raquel me dice que todavía hay cancha, y Pablo también”, respondió.

Al cuestionarle sobre el nivel de margen que hay, Sheinbaum resaltó la importancia de hacer las cuentas, trabajo para el que cuenta un equipo para ayudarla en ello.

El libro contiene siete capítulos, entre ellos incluyendo el discurso que pronunció Sheinbaum el pasado 15 de junio en el Monumento de la Revolución durante la presentación de su Informe y momento en que renunció al cargo de Jefa de Gobierno.

EBRARD DESCALIFICA ENCUESTADORAS QUE BENEFICIAN A SHEINBAUM

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón señaló a las casas encuestadoras que han aventajado a Claudia Sheinbaum como ganadora del proceso interno, a lo que aseguró que se tratan de sondeos que fallaron sus resultados en las elecciones del Estado de México.

Durante un evento realizado en Tampico, Tamaulipas, el aspirante señaló que existen dos tipos de encuestas: aquellas que “se equivocan recurrentemente en los procesos electorales”, y otras que “tienen credibilidad de acuerdo al último proceso electoral”.

El exsecretario desacreditó a dichas empresas encuestadoras, sobre todo a Enkoll, a quien acusó de ser parcial y de “inflar” intenciones de voto para Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora electa del Estado de México.

Sin embargo, también reconoció a encuestadoras que lo han posicionado en la delantera como Rubrum, la cual lo colocó para el momento de la asamblea informativa con 36.5 por ciento de los votos, más de cinco puntos porcentuales por arriba de Sheinbaum, quien cuenta con 31.1 por ciento.

4T LLEGARÁ A YUCATÁN; AGRADECE APOYO A AMLO

Ante una multitud de gente congregada en las instalaciones de la unidad deportiva de la Colonia Fernando Novelo, Adán Augusto López Hernández, hasta hace poco Secretario de Gobernación, celebró la primera de las 4 asambleas informativas que tenía programado realizar el día de hoy en territorio yucateco.

El evento inició en punto de las 10:00 horas, Cuando el también exgobernador de Tabasco, formó parte de una ceremonia indígena efectuada por un sacerdote maya.

Regresamos al sur para estar hoy en la histórica ciudad de Valladolid, Yucatán. Aquí, en la tierra de mis abuelos, la Cuarta Transformación está presente en las conciencias del pueblo. Además, estamos en la ruta del "Tren Maya", uno de los proyectos más importantes para el… pic.twitter.com/iqXm9HQyuF — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 18, 2023

Pronunciando en el micrófono la palabra Máalo´ob K´in, que en lengua maya significa “gracias”, dio la bienvenida a todos los asistentes , agregando que Yucatán es un estado cuyos habitantes siempre acostumbran recibir a los visitantes con los brazos abiertos.

En el evento, saludó a varios adultos mayores que se habían congregado en el sitio, reconociendo que sin ellos la cuarta transformación no hubiera sido posible y por ello el partido morena les estará eternamente agradecido.

De igual manera, indicó que durante mucho tiempo los adultos mayores estuvieron en completo abandono coma pero en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador eso cambió y hoy se les está tomando mucho en cuenta.

Tras mencionar que el desarrollo de las poblaciones rurales no ha ido a la par que en las zonas urbanas , toda la lucha que el Presidente López Obrador inició desde hace varios años en contra del sistema que durante décadas oprimió a muchos sectores de la población y que en los últimos sexenios del Gobierno priísta se reflejó sobre todo con las reformas energética y educativa, por mencionar unos ejemplos.

Tras mencionar la gran cantidad de ocasiones que el Partido Revolucionario Institucional evitó el arribo de López Obrador a la Presidencia, utilizando su conveniencia a varios medios de información, precisó que hoy coma la Cuarta Transformación es toda una realidad.

“De algo no pueden tener dudas: la Cuarta Transformación llegará a Yucatán, tal y como llegará a todos los rincones de nuestro país, pues no podemos permitir el regreso de quienes durante tantos años saquearon a nuestro país”, manifestó mientras la gentes que se había congregado en la Unidad Deportiva de la Fernando Novelo lo aplaudía efusivamente.

🔴 #AlMomento

Con gran ánimo, el pueblo de Yucatán recibe a @adan_augusto López Hernández. Desde Valladolid, el tabasqueño agradece el respaldo de los yucatecos al proyecto de transformación que encabezado por Andrés Manuel @lopezobrador_. pic.twitter.com/LvCFuMqi7b — Al Momento 4T (@Almomento4T) July 18, 2023

NOROÑA

Este martes, el Diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, volvió a criticar a sus contrincantes del proceso interno ante el gasto y despliegue de publicidad.

“Son millones de pesos los que mis compañeros y compañeras están gastando en publicidad. ¿Cuánto se ha invertido y de dónde ha salido? ¿Con quién se está asumiendo compromisos a nombre de nuestro movimiento?”, escribió hoy en su cuenta de Twitter.

Ayer mandó una carta abierta a Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, donde criticó su labor al establecer los parámetros de la publicidad que ocuparían la y los aspirantes de la coalición con el partido guinda, y acusó de “simulación” la transparencia de los recursos para la propaganda.

Son millones de pesos los que mis compañeros y compañeras están gastando en publicidad. ¿Cuánto se ha invertido y de dónde ha salido? ¿Con quién se está asumiendo compromisos a nombre de nuestro movimiento? — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 18, 2023

“Tu respuesta fue el silencio absoluto. Incluso en alguna entrevista con Adela Micha justificabas el hecho y equiparabas el que yo venda libros con los cientos de espectaculares que hay de algunos aspirantes en todo el territorio nacional”, señaló.

“Tuvo que hacer un señalamiento el compañero Presidente [Andrés Manuel] López Obrador sobre lo incorrecto de esta práctica para que nos enviaras un documentos donde abordaras el tema”, agregó.

Asimismo, Fernández Noroña acusó que el decir que se desconoce el origen de los recursos es “una simulación, un simple deslinde verbal”, y sugirió que a una de las famosas consignas de Morena, se le agregue “no claudicar y no simular”.

“Cada quien es libre de hacer los compromisos que crea convenientes para alcanzar su aspiración. Sin embargo, en nuestro movimiento la honestidad, los principios y el compromiso con el pueblo debe de ser aspectos fundamentales de nuestra lucha”, comentó.

El pasado 11 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la y los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial de 2024 recurran a tantos espectaculares, pues aseguró que “no es lo correcto”.