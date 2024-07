El último negocio del CJNG: estafa a adultos mayores de EU con “tiempos compartidos”

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha operado desde hace unos años un esquema de fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta cuyos objetivos son personas mayores de edad, en su mayoría estadounidenses, a quienes supuestos call centers contactan para hacerles ofertas inexistentes sobre sus tiempos compartidos. Tales fraudes le ocasionan a los estadounidenses anualmente pérdidas de decenas de millones de dólares. En 2022, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 600 denuncias con pérdidas de aproximadamente 39.6 millones de dólares de víctimas contactadas por estafadores en relación con multipropiedades de propiedad mexicana.

Apenas esta martes tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas fueron acusados de estar vinculados, directa o indirectamente, en este esquema fraude que es liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, acusó el Departamento del Tesoro Estadounidense que emitió junto a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y al FBI un aviso a las instituciones financieras de ese país para alertar sobre este fraude.

La OFAC informó que esta acción fue coordinada con el Gobierno de México, particularmente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como con socios del gobierno de Estados Unidos: FinCEN, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA).

Aunque existen diferentes tipos de fraude de tiempo compartido, los esquemas a menudo involucran lo siguiente: estafadores que afirman tener compradores listos hacen ofertas de compra no solicitadas a los propietarios de tiempo compartido; si se acepta la oferta, los estafadores solicitan a los propietarios de tiempo compartido pagos de tarifas e impuestos por adelantado, supuestamente para facilitar o acelerar la venta con garantías de reembolso al momento del cierre; una vez que se han realizado varios pagos a los estafadores, los propietarios de tiempo compartido eventualmente se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias, que no hay compradores y que su dinero se ha acabado.

Al menos desde octubre de 2019 se identificó este modus operandi cuando seis mexicanos fueron acusados ​​formalmente por un gran jurado federal en el estado de Luisiana de Estados Unidos de cometer fraude durante al menos tres años. Los acusados junto con otras personas idearon un esquema de telemercadeo para engañar a ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Su plan consistía en hacer llamadas telefónicas a dueños de propiedades turísticas de tiempo compartido en Puerto Vallarta para inducirlos a pagar tarifas asociadas con la supuesta venta de su propiedad, para ello solicitaban un pago.

“Los acusados ​​tergiversaron la existencia de un comprador para su tiempo compartido y solicitaron dinero a las víctimas para facilitar la venta. Solicitaron a los propietarios de tiempo compartido celebrar acuerdos para vender sus tiempos compartidos y pagar los supuestos ‘costos de cierre’ con transferencias electrónicas desde instituciones bancarias dentro de Estados Unidos a bancos mexicanos. No hubo compradores interesados, los cierres no se produjeron y los tiempos compartidos no se revendieron. En cambio, los conspiradores simplemente se embolsaron los honorarios adelantados. De las víctimas estadounidenses, 40 tenían 60 años o más, y la pérdida total estimada es de al menos 10 millones de dólares”, expone el Departamento del Tesoro Estadounidense en un informe sobre el caso.