Tenoch Huerta será reconocido por el FIC de Los Cabos con el Premio Sin Fronteras

“Por su destacada trayectoria y su incansable labor en pro de la inclusión”, el actor mexicano será reconocido en noviembre por encuentro cinematográfico con el Premio Sin Fronteras.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– El actor y productor mexicano Tenoch Huerta será reconocido con el Premio Sin Fronteras por su carrera y por su labor en pro de la inclusión por el Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

Durante la edición 11 del festival, que se llevará acabo del 9 al 13 de noviembre desde Baja California Sur, el actor será homenajeado “por su destacada trayectoria y su incansable labor en pro de la inclusión, la diversidad y la visibilidad del talento latinoamericano en la industria fílmica mundial”.

Huerta que suma una lista de cintas como El infierno, Días de gracia, Vuelven, El más buscado, Güeros, reconocida con el Premio Competencia Los Cabos en el 2014; y Semana Santa, y series internacionales como Mozart in the Jungle, Blue Demon, Narcos: México, así como cintas Nómadas, Get the Gringo, Camino, The Forever Purge y recientemente uniéndose al Universo Cinematográfico de Marvel como Namor para Black Panther, regresará al festival para recibir su premio.

“Con este reconocimiento el Festival Internacional de Cine de Los Cabos mantiene su compromiso de apoyar incansablemente al talento mexicano y latino dentro y fuera de nuestras fronteras, reconociendo en todo momento su esfuerzo y constancia”, destacó el festival.

Teniendo el firme compromiso de reunir lo mejor del cine internacional, nacional y regional, el FIC de Los Cabos tiene abierta su convocatoria, hasta el 27 de agostos, para Competencia Los Cabos, el conocido Fondo Fílmico Gabriel Figueroa y, por segunda vez consecutiva: La Baja Inspira.

Este 2022 significa el regreso del encuentro cinematográfico de forma presencial después de dos años de pandemia que ocasionaron que se alejara de sus sedes en Baja California Sur, pero experimentando lo virtual expandiéndose por todo el territorio mexicano y además traspasando fronteras.