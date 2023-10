Funcionarios estatales, morenistas y hasta un militar quieren la Comisión de Búsqueda

Entre los aspirantes se encuentran extitulares de comisiones de búsqueda locales, un perfil militar, una exfuncionaria del Gobierno federal cercana al Presidente López Obrador, y personas sin la preparación adecuada para tratar con víctimas de desaparición y sus familiares, criticaron activistas.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– A casi dos meses de haberse quedado acéfala la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) por la renuncia de Karla Quintana, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha reducido la lista de candidatos a la titularidad de 140 personas a sólo 13, entre las cuales destacan comisionadas locales que han tenido tanto opiniones favorables como desfavorables de parte de colectivos, un perfil militar y allegados a Morena.

Lo que está en juego se trata de la persona encargada de la institución responsable de buscar a las más de 112 mil personas que se encuentran desaparecidas en todo el país, en un momento en que existen obstáculos y dudas en la operación de herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses –a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR)–, que trabaja en conjunto con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, este último de competencia de la CNB.

El Registro ha sido cuestionado por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y por académicos particularmente en las últimas semanas, al anunciar el Presidente Andrés Manuel López Obrador que lo actualizaría con un censo casa a casa para identificar cuántas personas permanecen en calidad de no localizadas.

“Desde el Consejo Nacional Ciudadano, nos preocupa que los candidatos no tienen esa experiencia para poder, desde nuestro punto de vista, realizar un buen papel como titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda”, comentó al respecto Martín Villalobos, integrante del Consejo de la CNB. “Para nosotros es muy importante que la gente que esté al frente conozca bien los avances que se han realizado, en dónde se quedaron los trabajos, y a partir de ahí poder iniciar”.

Igualmente, Villalobos destacó que la selección de un perfil que no sea acorde a las necesidades de la titularidad de la CNB provocarán que la o el designado tenga que pasar por una curva de aprendizaje que genere un retroceso en las acciones de la Comisión, así como una situación de pérdida en lo ya avanzado.

“Hay tres que serían los que pudieran de alguna manera estar un poco más cercanos [al asunto], y dentro del resto hay una preocupación porque la mayor parte de ellos han sido funcionarios públicos, vienen de otras áreas del Gobierno con un perfil jurista, y hay hasta uno que trae un perfil militar”, remarcó.

LA CANDIDATA MORENISTA

Es el caso de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien tiene una estrecha relación con Morena al haber formado parte de la estructura del partido, y con el Presidente López Obrador al ser funcionaria de su Gobierno federal y cuando él fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Reyes Sahagún formó parte de la Secretaría de Defensa de la Soberanía y la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Fue Diputada federal por el Partido del Trabajo entre 2009 y 2012, y ocupó las titularidades del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y de la Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar durante el actual sexenio.

Igualmente, formó parte del Gabinete de López Obrador cuando el tabasqueño se desempeñó como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Ahora, quiere ser la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, a pesar de no contar con algún antecedente de formación o experiencia en búsqueda de personas desaparecidas.

Para Martín Villalobos, el hecho de que una persona cercana a Morena esté entre los finalistas es preocupante al considerar que el proceso de selección fue “muy acelerado” y “saciado”, sin claridad ni transparencia en tiempos ni cuáles fueron los criterios de selección, la batería de preguntas en caso de realizarse entrevistas a los aspirantes, entre otras consideraciones. En ese sentido, remarcó, “nos preocupa que todo el proceso haya sido una simulación para ponerla a ella [Reyes Sahagún]”.

“Esto pues traería como consecuencia para nosotros un retroceso muy grande, porque de entrada tiene un desconocimiento total del fenómeno de la desaparición en México, y (…) [que el Gobierno federal] quiera a la mejor meter a alguien cercano que pueda tener el control y que pueda, de alguna manera, no ser transparente en torno a toda la información y a la situación real que se vive en el tema de desaparecidos”, apuntó.

Incluso, Sol Salgado, comisionada de búsqueda del Estado de México, admitió en entrevista con SinEmbargo que ni siquiera los mismos candidatos tienen claridad sobre qué criterios y pasos tomará el Gobierno federal para la designación del titular de la CNB.

“No nos dieron indicación alguna de lo que sigue; no hay ninguna instrucción más que veremos y que nos llamen la Secretaría de Gobernación, pero no nos citaron a ninguna entrevista”, declaró. “Sólo sabemos lo que se publicó en la convocatoria” inicial.

UN MILITAR, ENTRE LOS CANDIDATOS

Por otro lado, Armando Cuellar Pérez tiene, según su currículum, una Licenciatura en Administración de Empresas, pero lo más destacable del candidato es su experiencia como Soldado Policía Militar adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y su adiestramiento militar.

Su experiencia profesional indica que fue soldado policía militar entre 2019 y 2022, y posteriormente buscador en el área operativa de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Durango.

Y bajo “Cursos y seminarios”, Cuellar Pérez suma varios cursos de adiestramiento en instalaciones militares para combatiente individual regional, policía militar, policial homologado a la Guardia Nacional e infantería de armas colectivas.

Su demás formación incluye una Maestría en Seguridad Pública y Políticas Públicas de la Universidad IEXE, y diplomados por esta misma universidad en Alta Dirección en la Función Pública, Análisis y Diseño de Políticas Públicas; y diplomados por parte de la Comisión Interdefensora de Derechos Humanos en Centros Penitenciarios, A.C. en CdMx Online.

“Sería para nosotros realmente una agresión que llegara un militar a dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda cuando vemos por todos lados que ha habido históricamente toda una trayectoria, si bien no es el Ejército como tal, sino son personas, como bien dice el Presidente, pues la realidad es que por la propia formación [de los militares] hay poca visión de poder tratar a las personas, sobre todo a las familias de víctimas, que son una población vulnerable y que no es fácil de poder manejar”, remarcó al respecto Villalobos del Consejo Ciudadano de la CNB.

“Recordemos también que muchas de las desapariciones han sido también generadas por actores del Ejército, y esto para nosotros significaría una afrenta y un perfil muy agresivo para todas las familias y los defensores de derechos humanos”.

LAS COMISIONADAS Y EXCOMISIONADAS

Por otro lado, se encuentran aquellas figuras que han dirigido comisiones locales de búsqueda de personas o bien incluso han ocupado cargos en la CNB. Se trata de Luz Margarita González López, María del Carmen Carabarín Trujillo, Wendy Guadalupe Ruíz Ramírez, María del Sol Berenice Salgado Ambros y Alma Delia Guzmán Cano.

Luz Margarita González López tiene formación en Derecho y se desempeñó durante dos años como la directora de la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo, a la cual renunció en el 2022. Wendy Guadalupe Ruíz Ramírez es comisionada en Morelos, y María del Sol Berenice Salgado Ambros del Estado de México, donde se han desempeñado cada una desde 2019 y 2018, respectivamente.

Esta última tiene una opinión favorable de parte de algunas buscadoras como Gaby Uriher, integrante del colectivo Con Amor y Esperanza Hasta Encontrarles de Puebla; y María Luisa Núñez de Voz de los Desaparecidos en Puebla.

“A quien conocemos, relativamente, es a Sol Salgado, ya que con ella hemos coordinado en algunas acciones de búsqueda a la distancia y siempre nos ha respondido a nosotros como colectivo, pero quiero aclarar que nosotros no estamos en el día a día en el Estado de México”, reconoció Núñez. “Pero no nos estaríamos inclinando o pronunciando a favor de ninguno. Sólo, definitiva y tajantemente, estamos en contra de que se considere a [la excomisionada de Puebla], la señora Carabarín Trujillo” por los nulos resultados que tuvo en su cargo.

Alma Delia Guzmán Cano es actualmente directora de Normatividad, Convenios y Proyectos Ejecutivos de la Dirección General de Acciones de Búsqueda de la CNB, con una formación de abogada penalista y un cargo anterior en la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.

Los demás aspirantes –Oswaldo Antonio Chávez Wiarco, Geovanni Francesco Barrios Moreno, José Carlos Castro Gurrola, José Andrés Méndez Ñeco, Jorge Sánchez Arellano y Azucena Yasmín Márquez Rodríguez– tienen estudios en criminología, ingeniería y derecho, han desempeñado diversos cargos en instituciones como el Senado de la República, comisiones de derechos humanos locales, Secretaría de Gobernación, organizaciones privadas, asociaciones civiles sobre la democracia, fiscalías locales, la entonces Procuraduría General de la República, entre otras.

Sólo Barrios Moreno tiene dentro de su currículum experiencia en búsqueda de personas desaparecidas en fosas clandestinas en Tamaulipas y una candidatura fallida a la titularidad de la Comisión de Búsqueda de dicho estado.

FAMILIAS PIDEN QUE NUEVO TITULAR TENGA RESULTADOS

“No me importa a quién pongan en términos de título, tengan llámese maestría o doctorado, eso no nos sirve, no sirve que busquen al mejor comisionado, con el mejor título o las mejores carreras, si realmente no tiene las ganas de trabajar, de solidarizarse con las familias y ser empáticos con la sociedad”.

Ese es el criterio que quiere que exista para seleccionar al próximo titular de la institución Socorro Gil, buscadora de Guerrero y madre de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, quien fue desaparecido en diciembre de 2018.

“A mí realmente no me parece que nos quieran tomar en cuenta [a los familiares] para nombrar al titular. Que nombren y que pongan a quien quieran, pero que busquen a alguien que realmente tenga el perfil para hacer el trabajo. No queremos a alguien que nada más esté cobrando sueldos altísimos y ni siquiera haga su trabajo que les corresponde hacer, porque realmente no trabajan, no hacen lo que les toca”, remarcó.

A ello, la señora María de la Luz de Coahuila, que busca a su hija Irma Claribel Lamas López desde 2008, sumó la necesidad de que el nuevo funcionario tenga un conocimiento previo de la situación de personas desaparecidas.

“A nosotros nos ayudaría mucho más que viéramos que empiece con acciones inmediatas a trabajar, a buscar, y ya debe de traer también sus estrategias de búsqueda. Que no nos las platique, que las trabaje, y ya nosotros ahí iremos calificándole”, propuso.

Y Gaby Uriher, quien busca a su padre el Profesor Bonifacio, desaparecido en Huauchinango en 2016; añadió que espera que quien sea seleccionado logre una mayor colaboración y coordinación entre las comisiones locales de búsqueda y la nacional, además de ser un verdadero apoyo para los colectivos y familiares de personas desaparecidas para encontrar a sus seres queridos.

Tamara Mares Rivera https://www.sinembargo.mx/author/tamararivera Periodista por la UNAM. Sus principales intereses son derechos humanos, política y género. Es somnolienta sin café y apasionada de la mar.