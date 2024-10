Decomiso histórico de la Marina en el Pacífico: 8.3 toneladas de droga en 5 barcos

La Armada de México concretó la mayor operación marítima de su historia al decomisar 8.3 toneladas de droga, con un valor aproximado de 100 millones de dólares; además, arrestó a 23 personas.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo) — La Armada de México incautó 8.3 toneladas de droga en cinco embarcaciones menores y un semisumergible en un operativo al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, en el Pacífico sur mexicano, informó el viernes la Secretaría de Marina (Semar).

En funciones de Guardia Costera, se llevó a cabo la mayor operación de incautación de drogas de su historia, logrando decomisar las más de ocho toneladas de droga y ocho mil 700 litros de combustible.

Durante el operativo, que involucró a personal naval y un helicóptero Panther de la Armada de México, se detuvo a 23 personas y se aseguraron seis embarcaciones menores y un semisumergible.

La Semar destacó que la parte más compleja del operativo fue la interceptación del semisumergible, una embarcación específicamente diseñada para evadir la detección, que fue abordada desde un helicóptero en pleno movimiento.

La nota de prensa no aclaró de qué droga se trataba y solo indicó que el importe total de lo decomisado —donde también había combustible— tenía un valor aproximado de unos 100 millones de dólares.

Durante los patrullajes de vigilancia marítima, el personal naval localizó una primera embarcación con tres motores fuera de borda y ocho tripulantes a bordo, quienes al percatarse de la presencia de la autoridad, arrojaron al mar bultos que contenían la presunta carga ilícita.

Tras darles alcance, se aseguraron 94 bultos con un peso aproximado de dos mil 105 kilogramos de droga y 38 bidones con mil 250 litros de combustible.

Según la Marina, la parte más compleja fue la interceptación del semisumergible porque son embarcaciones “específicamente diseñadas para evadir la detención” y se accedió a ella abordándolo desde un helicóptero.

Posteriormente, se interceptó una segunda embarcación con tres motores fuera de borda y tres tripulantes a bordo, que llevaba 125 bidones con cinco mil 950 litros de combustible y 49 bultos con mil 102 kilogramos de droga.

En las costas de Guerrero, se aseguró una tercera embarcación con dos motores fuera de borda, 40 bultos de droga con un peso aproximado de mil 200 kilogramos y 24 bidones con 400 litros de combustible.

La cuarta embarcación, un semisumergible de 15 metros de largo con tres motores fuera de borda, llevaba en su interior 93 bultos con dos mil 179 kilogramos de droga y varios bidones con combustible. Finalmente, dos embarcaciones más fueron aseguradas con seis tripulantes a bordo, tres motores fuera de borda, 75 bultos de droga con un peso aproximado de mil 774 kilogramos y 950 litros de combustible.

Las 23 personas detenidas, las embarcaciones, la presunta droga y el combustible fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. La Semar informó que estos efectos representan una afectación de más de dos mil 099 millones de pesos mexicanos.

A sólo 18 días de haber iniciado la presente administración, se han detenido a 37 personas y asegurado 11 mil 752 kilogramos de droga, ocho embarcaciones rápidas, dos semisumergibles, 23 motores fuera de borda y 12 mil 825 litros de combustible, lo que equivale a más de dos mil 908 millones de pesos mexicanos.