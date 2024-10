“Checo” Pérez iniciará la carrera sprint del GP de Estados Unidos desde el puesto 11

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 18 de octubre (AS México).- Este sábado en el Circuito de las Américas se correrá la cuarta fecha del sprint de la Fórmula 1; por lo pronto este viernes en Austin, Texas, el piloto de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez una vez más no tuvo toda la fortuna de su lado.

El tapatío iniciará la competencia desde la fila seis, en el puesto número 11 de la competencia, luego de que, en la primera ronda clasificatoria, el mexicano realizó un tiempo de 1.34.333 sobre el circuito que tiene una longitud de 5.513 kilómetros. 1.34.244 fue su tiempo en la segunda prueba clasificatoria.

La competencia sprint tendrá una duración de 100 kilómetros y Max Verstappen será quien inicie en el primer puesto en la primera línea; lo acompañará George Russell, y en tercer sitio iniciará Charles Leclerc.

