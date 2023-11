Tiger Woods regresa al golf luego de 4 años; competirá en el Hero World Championship

Por Doug Ferguson

Estados Unidos, 18 de noviembre (AP).- Tiger Woods dejó en claro que puede caminar tras pasar cuatro días como caddy de su hijo. Ahora decidió que está suficientemente bien para volver a jugar.

Woods anunció el sábado en redes sociales que disputará el Hero World Challenge, que inicia el 30 de noviembre en el Albany Golf Club en las Bahamas.

Será la primera vez que compita desde que se dio de baja en la tercera ronda del Masters tras batallar con el viente y frío con su lesionada pierna derecha.

Su empresa TGR anunció la decisión de tomar una excepción de patrocinador. El torne recibe a 20 golfistas que se encuentran entre los 50 mejores del mundo, pero como el anfitrión —Woods— tiene una excepción.

Tournament host @TigerWoods to play in the 2023 #HeroWorldChallenge. He is joined by exemptions @JustinRose99 and @Lucas_Glover_ to round out the field of 20 set to complete at Albany, Bahamas Nov. 30 – Dec. 3 pic.twitter.com/gBsTXGrTVl

