RADICALES ¬ La derecha y EU van de la mano. Nada nuevo que ahora apoyen a Ken Salazar

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– La derecha mexicana ha permitido durante la años el injerencismo de Estados Unidos, incluso expresidentes han servido como agentes de la CIA, por lo cual no ha resultado algo inédito que hayan cerrado filas con el Embajador Ken Salazar en su ataque al expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus políticas de Gobierno a las cuales ha dado seguimiento el Gobierno de Claudia Sheinbam Pardo, plantearon Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

“Las declaraciones de Ken Salazar entrometiéndose en política interna de México como embajador han revelado una vez más el injerencismo de los Estados Unidos en política interior de México”, expuso el escritor y periodista Fabrizio Mejía Madrid en este programa de RADICALES, el cual se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire. “Estas declaraciones son arteras, son mezquinas porque dice algo de López obrador, cuando ya López Obrador no se puede defender, diciendo que fracasó su estrategia de abrazos no balazos, diciendo que rechazó 32 millones de dólares, para quién sabe qué, que no especifica a cambio de qué, que tampoco específica”.