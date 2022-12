“Ya no puedo pedir nada”: Lionel Messi cumple el sueño de ganar la Copa del Mundo

Lionel Messi ya tiene su tan ansiada Copa, tras mucho sufrimiento. El astro argentino fue claro, está en los “últimos años” de su carrera, pero la estrella ya es suya.

Por Eduardo Burgos Rodríguez

Ciudad de México, 18 de diciembre (ASMéxico).- Ocho años pasaron desde la noche del Maracaná, ocho largos años hasta que Lionel Messi, al fin, lograse alzarse con el título que le faltaba. El astro argentino compareció ante los medios de comunicación tras proclamarse campeón al cielo estrellado de Qatar. “La Pulga”, como ya venía vaticinando, volvió a reconocer que ya se encuentra en la recta final de su dilatada carrera.

“Es una locura todo esto. Se hizo esperar y es lindo tenerla aquí ya (la Copa). Es hermosa. La deseaba muchísimo. Recién decía que Diego (Maradona) me la iba a regalar. Presentía que era esta porque se estaba dando. No veo el momento de llegar a Argentina para disfrutar con la gente”, comenzaba arrancando un Lionel Messi visiblemente emocionado. “Teníamos que salir campeones del mundo y lo somos. No es momento del análisis, es de disfrutar”.

“Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Quería cerrar mi carrera con esta Copa. Gracias a Dios me dio todo. Cerrar así casi ya mi carrera, porque son los últimos años, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial. Se me dio casi al final. Me encanta el futbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, continuaba explicando el capitán de la Albiceleste. “Ya está, ya no podemos pedir nada. Agradecer a Dios por todo lo que me dio, con esta Copa acá. Tan deseada por mí, por mis compañeros… ya es nuestra”.

Ya para acabar, Messi finalmente haría un pequeño recorrido a su infancia, habiendo soñado con este momento desde que era un niño. “Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá”.

