Harry Styles retoma su gira “Love On Tour” con fechas reprogramadas para México

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El cantante británico Harry Styles anunció las nuevas fechas reprogramadas para su gira “Love On Tour 2022″, entre las que se encuentran tres shows agendados para México, que se suspendió por la pandemia del coronavirus.

El intérprete de “Watermelon Sugar”, “Sign Of The Times” y “Adore You” pisará la Arena VFG, en Guadalajara, el 20 de noviembre; seguido de la Arena Monterrey, en Monterrey, el 22 de noviembre; y finalmente se despedirá de nuestro país con un concierto en el Foro Sol, en la Ciudad de México, el próximo 25 de noviembre.

Los boletos de los conciertos anteriores serán válidos para las nuevas presentaciones.

I’m so happy to announce that ‘Love On Tour 2022’ is finally coming to the UK, Europe and South America.

Public on sale begins on Friday, Jan 28. Check your venue website for further information about your show, and protocols.

I’m so excited to see you. Thank you, I love you. H pic.twitter.com/M9Wg9AXczA

— Harry Styles. (@Harry_Styles) January 19, 2022