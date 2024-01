Legislador republicano de Oklahoma propone considerar a hispanos como “terroristas”

Por Jesús García

Los Ángeles, 19 de enero (LaOpinión).- El representante estatal republicano en Oklahoma, JJ Humphrey, propuso un proyecto de Ley que establece considerar como “terrorista” a cualquier persona de ascendencia hispana.

El proyecto de Ley H.B.3133 propone modificar la Sección 1268.9 del Título 21, donde describe a quien se considera como “terrorista” o posible autor de algún otro delito.

La reforma también incluye a miembros de alguna “pandilla callejera criminal” o la persona ha sido condenada por algún delito.

‼️Rep. JJ Humphrey filed a bill saying anyone with “Hispanic descent” who is part of gang and commits a gang-related crime should be deemed a terrorist. I’ll be talking to him to hear why only one racial group is singled out tonight at 5. https://t.co/ZJk8AFIEaQ pic.twitter.com/MtBTK2iTeR

— Payton May (@paytonnmay) January 17, 2024