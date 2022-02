James Gunn habla de la ausencia de cameos de dos personajes en The Peacemaker

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

MADRID, 19 de febrero (EuropaPress).- El octavo episodio de The Peacemaker fue un final de escándalo… acorde con el resto de su genial primera temporada. Un cierre que tuvo unos cameos de altura y completamente inesperados por el fandom. Eso sí, ante la irrupción de estos personajes, a muchos seguidores les sorprendió ciertas ausencias. Ahora, James Gunn ha explicado el motivo de por qué hubo estas bajas.

Titulado Esto vaca o nunca (It’s Cow or Never), Chris Smith (John Cena) y su equipo lograron destruir la fortaleza donde las Mariposas tenían su ‘vaca’, es decir, la criatura de la cual los parásitos alienígenas extraían su alimento. Y aunque la batalla es encarnizada, finalmente el Pacificador, Vigilante y compañía salen victoriosos, pero con heridas de importante gravedad.

Ya cuando ya se han alzado con la victoria, llegan los refuerzos que Adebayo (Danielle Brooks) pidió a su madre, Amanda Waller (Viola Davis). Se trata de cuatro miembros de la Liga de la Justicia, Superman, Wonder Woman, Flash y Aquaman, aunque solo se pudo ver el rostro de los superhéroes de Ezra Miller y Jason Momoa, los únicos que pronunciaron algunas frases.

