Diferencias entre México y EU se resuelven con diálogo o con el T-MEC: Ken Salazar

El Embajador afirmó que nunca se había visto el fuerte diálogo que hay ahora en la relación comercial entre México y EU.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, aseguró que las diferencias entre ambos países en los temas del maíz transgénico amarillo y del sector eléctrico se tienen que resolver con el diálogo y sí no se puede hacer en este marco, “se tiene el T-MEC”. Sin embargo, recalcó que las conversaciones son buenas y fuertes con las agencias del Gobierno mexicano.

“Cuando hay diferencias entre naciones, entre México y Estados Unidos, ahí se tiene que resolver; tenemos un diálogo muy bueno y muy fuerte con las agencias del Gobierno de México y ojalá estas cosas se puedan resolver, pero si no se pueden resolver por ese marco de diálogo, se van entonces al marco legal”, indicó a propósito de la negativa de México de adquirir maíz amarillo transgénico de Estados Unidos y de la controversia por la política energética entre las naciones.

En una conversación con medios de comunicación, el Embajador señaló que nunca se había visto el fuerte diálogo que hay ahora en la relación comercial entre México y EU.

En el marco del #BicentenarioUSMX, la histórica visita de @POTUS Biden a 🇲🇽 nos recuerda el papel de los presidentes 🇺🇸 para unir a nuestras naciones. Reconozco a la @WhiteHouseHstry por su labor para celebrar el #PresidentsDay en el mundo. pic.twitter.com/OBE1Nofb0G — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) February 19, 2023

“La relación comercial la veo todos los días con una frontera moderna y segura entre ambos países. Nunca en la historia de México y Estados Unidos había ese tipo de diálogo”, dijo tras colocar una ofrenda floral en honor del Presidente Abraham Lincoln, en el marco del Día de los Presidentes.

Asimismo, Salazar afirmó que Estados Unidos tiene mucha confianza en el Ejército mexicano y que por ello se trabaja muy de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con la Secretaría de Marina (Semar).

“Trabajamos muy bien a la mano con Sedena, con el General Luis Crescencio Sandoval; con el Almirante Secretario Rafael Ojeda en muchos de los diferentes temas, vamos bien en la relación”, comentó.

El compromiso del Presidente Lincoln con la unidad y la libertad para todos continúa siendo una inspiración alrededor del mundo. "Hacer todo lo que pueda lograr y atesorar una paz justa y duradera entre nosotros y con todas las naciones". https://t.co/g1Cu3NNfti — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) February 19, 2023

El Embajador de EU en México añadió que en las reuniones que sostuvieron del 8 al 10 de enero los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, hablaron sobre el rubro de seguridad así como del tema de fentanilo, y aseguró que en ambos casos estan “unidos en la batalla”

“Tenemos que asegurar que vamos unidos los dos países en la batalla contra el fentanilo que mata a tantos jóvenes. Tenemos acciones y habrá más en los días y meses adelante”, expuso.

“La relación entre el Presidente (Abraham) Lincoln y el Presidente (Benito) Juárez fue una relación unida donde si no hubieran tenido ellos la comunicación y el entendimiento no tuviéramos el México de hoy, no tuviéramos el Estados Unidos de hoy”, finalizó.