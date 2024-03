La actividad en el mar no está incluida en los programas de adiestramiento: Sedena

El pasado 20 de febrero, 11 soldados se perdieron durante un entrenamiento militar al adentrarse en el mar en las costas de Ensenada. De ellos, cuatro fueron rescatados con vida, y se localizaron los cuerpos de siete.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), declaró este martes que la actividad en el mar que realizaron los siete cadetes que murieron ahogados en Baja California no estaba dentro del programa de adiestramiento, y señaló que se incrementará la supervisión las actividades dentro de los centros de formación.

Desde Palacio Nacional, el Secretario de la Defensa Nacional aclaró que el director del centro se encuentra detenido, y descartó que la actividad a mar abierto se encuentre inscrita en los programas de adiestramiento militar.

“En ninguno de los programas está establecido una situación de esa naturaleza, el realizar una actividad como la que hicieron. No está incluida en los programas. Esa es una falta. Por la parte militar es desobediencia porque no se está apegando a lo que estrictamente está establecido”, dijo.

“Los programas se hacen de esa forma para que el elemento vaya tomando ciertas capacidades, se vaya adiestrando en lo que va a ser su función y vaya resolviendo diferentes circunstancias que se requieren dentro de la vida militar”, agregó.

Asimismo, apuntó que sí existe un adiestramiento en el mar, pero que está a cargo de las Fuerzas Especiales, pues “ya tienen mucho tiempo en la institución, que llevan también un adiestramiento paulatino para poder enfrentarse a ese medio ambiente marítimo”. “Lo hacen totalmente uniformados y con equipo; pero hay sus técnicas, sus procedimientos que deben de ir poco a poco adquiriendo a través de la carrera militar”, remarcó.

“No, no estaba previsto en ningún programa para una persona que acaba de ingresar a las Fuerzas Armadas. Su adiestramiento es de otra naturaleza”, reiteró.

Continúa el proceso de investigación en el caso de los militares fallecidos en el mar de Ensenada, aseguró Luis Crescencio Sandoval, titular de la @SEDENAmx. pic.twitter.com/9VBNRsPQKv — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 19, 2024

Además, al ser cuestionado sobre las medidas que tomará la Sedena, el titular de la dependencia respondió que incrementará la supervisión en los centros formativos, pues debe haber certeza de que se apliquen los programas tal y como están diseñados y autorizados.

“Normalmente se revisan esos planes y programas, todo lo que deben de desarrollar. Entonces lo único que vamos a ratificarle a los mandos territoriales, que son los responsables, los mandos territoriales son los de zona, los de región militar que deben de estar supervisando las actividades que desarrollan esos centros de adiestramiento porque es la parte más importante para nosotros”, subrayó.

“Es el primer contacto que tiene el civil hacia las Fuerzas Armadas y debemos de estar seguros de que quienes están ahí están aplicando los programas de adiestramiento tal y como se diseñan, y están autorizados. Entonces la supervisión se va a incrementar”, añadió.

Por otro lado, afirmó que el responsable de la actividad es el director del centro, quien ya se encuentra detenido, y que ya existe un proceso de investigación para aclarar los hechos y castigar a las personas responsables.

“El proceso de la investigación continúa. El responsable es el director del Centro. Está detenido. Y hubo por varios delitos militares, pero la parte del delito de homicidio quedó, se fue al fuero federal. Se encargarán de eso, del deslinde a través de la carpeta de investigación”, compartió.

“Se está haciendo toda la investigación para terminar de ver todo el caso y castigar a los que tuvieron alguna responsabilidad en esta omisión. Y también, por otra parte, se les ha estado apoyando a las familias. Tenemos el acercamiento a través de la Unidad de Vinculación Ciudadana y se les está proporcionando el apoyo que se requiere”, concluyó.

El pasado 5 de marzo, el director del centro de adiestramiento militar fue detenido por la muerte de siete soldados de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército durante un entrenamiento en el mar, por lo que enfrenta un proceso por desobediencia y abuso de autoridad.

El General Luis Cresencio Sandoval informó aquel día que el director del centro —al que no identificó— está bajo investigación y que está recluido en la ciudad fronteriza de Tijuana. El suceso ocurrió el 20 de febrero en la localidad costera de Ensenada, Baja California

El Presidente Andrés Manuel López Obrador había notificado que 11 soldados se perdieron inicialmente durante un entrenamiento militar al adentrarse en el mar en las costas de Ensenada. De ellos, cuatro fueron rescatados con vida, y se localizaron los cuerpos de siete.

Un funcionario militar, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para hablar del caso, informó a The Associated Press que el cuerpo de un séptimo soldado fue encontrado el martes en esa zona costera.

Sandoval indicó además que el director del centro militar sería vinculado a proceso por los delitos militares de desobediencia y abuso de autoridad.

Medios locales reportaron que a los soldados se les ordenó ingresar a una playa de Ensenada para realizar un ejercicio acuático —a pesar de que había una alerta de Protección Civil de fuerte oleaje en la zona— y que fueron sorprendidos por una corriente que los arrastró mar adentro.

–Con información de AP