BC: Director de centro de adiestramiento militar es detenido por muerte de 7 soldados

El Secretario de la Defensa Nacional señaló que el jefe del centro de adiestramiento está detenido en Tijuana, y que esta semana sería vinculado a proceso por los delitos militares de desobediencia y abuso de autoridad.

Por Fabiola Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de marzo (AP).— El director de un centro de adiestramiento militar del noroeste de México fue detenido por la muerte de siete soldados de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército durante un entrenamiento en el mar, y enfrenta un proceso por desobediencia y abuso de autoridad.

El Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Cresencio Sandoval, informó el martes que el director del centro —al que no identificó— está bajo investigación y que está recluido en la ciudad fronteriza de Tijuana.

El suceso ocurrió el 20 de febrero en la localidad costera de Ensenada, Baja California; pero recién la víspera el Gobierno informó oficialmente el caso.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó ayer en su conferencia matutina que 11 soldados se perdieron inicialmente durante un entrenamiento militar al adentrarse en el mar en las costas de Ensenada. De ellos, cuatro fueron rescatados con vida, y se localizaron los cuerpos de seis.

Un funcionario militar, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para hablar del caso, informó a The Associated Press que el cuerpo de un séptimo soldado fue encontrado el martes en esa zona costera.

Sandoval indicó además que el director del centro militar sería vinculado a proceso esta semana por los delitos militares de desobediencia y abuso de autoridad.

“Hay procesos o procedimientos que se deben tomar en consideración porque están establecidos para poder llevar a un adiestramiento. Si se sale de ese procedimiento, es una desobediencia”, explicó el jefe militar, y agregó que al “haber generado la muerte de estos elementos, también hay un abuso de autoridad”.

Asimismo, no descartó que el proceso pueda pasar a la justicia civil, ya que precisó que se buscará determinar “por qué hizo esa actividad, si no estaba considerada en el adiestramiento”.

Medios locales reportaron que a los soldados se les ordenó ingresar a una playa de Ensenada para realizar un ejercicio acuático —a pesar de que había una alerta de Protección Civil de fuerte oleaje en la zona— y que fueron sorprendidos por una corriente que los arrastró mar adentro.

López Obrador reconoció ayer que a los soldados se les encontró con todo su equipo de protección y con las botas, y precisó que “eso es muy pesado, se tiene que dar una explicación”.