FGR acusa a Juez de ilegalidad; apelará no vinculación de abogados ligados a Scherer

La Fiscalía calificó como “ilegal” la resolución de un Juez de control federal de no vincular a proceso a tres abogados y un asesor financiero por los delitos de asociación delictuosa, extorsión, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) se pronunció en contra de la “ilegal” resolución del Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien determinó no vincular a proceso a los tres abogados y un asesor financiero derivado del caso de Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República.

En un comunicado, el órgano gubernamental dijo que el Juez “descalificó y agredió groseramente a la Representación Social” por no haber tomado en consideración las más de 75 pruebas presentadas por las víctimas y la parte acusadora en contra de los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau.

Los tres litigantes y el asesor son acusados de asociación delictuosa, extorsión, tráfico de influencias, mientras que González Hernández también es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, consideró que el Juez se dedicó prioritariamente a realizar la defensa de Julio Scherer Ibarra, quien no ha sido imputado pero sobre quien pesan pruebas sobre su participación en los delitos de los que se imputó a los demás abogados.

“Esta situación no puede estar desvinculada de la denuncia pública que presentó, recientemente, el propio Julio ‘S’, en contra del Fiscal Manuel Granados, el 22 de abril de 2022; y que, al ser soslayada por dicho Juez, ello indica una notoria parcialidad, ya que dicho juzgador sí analizó temas y antecedentes que no estaban en la litis; todo ello en favor de los imputados y, notoriamente, del propio Julio ‘S’; ofendiendo y descalificando agresivamente la acción del Ministerio Público Federal y omitiendo el análisis imparcial de pruebas no refutadas; lo cual denota una parcialidad insostenible y una defensa ilegal de personas que no están imputadas, pero que aparecen en los datos de pruebas señalados por la Fiscalía y que no pueden ser ocultados”, sostuvo la dependencia en el comunicado.

El órgano gubernamental indicó que presentará inmediatamente un recurso de apelación, una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y, a petición del Ministerio Público, abrirá una carpeta de investigación penal por los hechos.

Este jueves, el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó que la FGR intentó inculpar a Julio Scherer Ibarra, a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y a un grupo de abogados por delitos inexistentes y por la mala, y turnó el expediente y su decisión a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que revise si hubo violaciones que ameriten proceder en contra de ese órgano autónomo de justicia.

La decisión del Juez Delgadillo Padierna da un duro golpe a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, que se ha caracterizado por su inoperancia, desaseo y poca efectividad en los casos que ha llevado como representación pública. Muchos de estos casos son familiares, es decir, tienen causas iniciadas en beneficio de los intereses particulares del titular de la FGR.

Con respecto a los abogados y el asesor financiero que estuvieron en audiencia durante dos días, estos fueron acusados de coludirse con el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República para ofrecer al abogado Juan Collado un criterio de oportunidad a cambio de tres millones de dólares y la venta de la institución financiera Caja Libertad.