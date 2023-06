AMLO anuncia arancel a maíz blanco y acuerdo para prohibir transgénico a tortillerías

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que esta semana se firmará un acuerdo para que todas las tortillerías del país sólo puedan usar maíz blanco en su producción, y que el Gobierno federal pondrá aranceles a la importación del maíz blanco transgénico con el objetivo de beneficiar a las y los productores mexicanos.

“Para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico, y va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales”, anunció.